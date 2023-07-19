В Петроградском районе открылась площадка для выгула и дрессировки собак

Благоустройство территории выполнено в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», за ходом работ следили петербургские единороссы в рамках контроля над реализацией Народной программы партии

Площадь нового пространства — около 800 квадратных метров. Кинологическая площадка разделена на зоны: для дрессировки и свободного выгула собак, а также для отдыха горожан. Строители установили современные тренажеры, которые развивают координацию движений и выносливость питомцев, а также учат их преодолевать препятствия. Покрытие выполнено из песка — его легко заменить.

«Очень важно, особенно в исторических районах нашего города, создавать и благоустраивать специальные площадки для выгула и дрессировки животных. Это обеспечит комфорт и удобство не только владельцам собак, но и всем жителям Петербурга. У нас получилось хорошее пространство, которое отвечает запросам владельцев животных. Оборудование изготовлено из качественных экологичных материалов», – отметил секретарь районного отделения «Единой России», замглавы администрации района Максим Аршинов.

Он добавил, что проект благоустройства обсуждался с жителями, их замечания и предложения учли. Перед началом работ сотрудники проектной организацией встречались с кинологами и местными собаководами, чтобы определить, какое оборудование для дрессировки станет наиболее необходимым и востребованным.

Напомним, проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в регионах уже несколько лет и является одним из приоритетов, включенных в Народную программу «Единой России». Ранее правительство страны поддержало инициативу партии о расширении программы «Комфортная городская среда» на города численностью до 250 тысяч человек.

В Петербурге за последние годы благоустроены десятки пространств, за которые проголосовали горожане. Основная цель проекта — сделать города более комфортными для жителей, а также вовлечь людей в процесс благоустройства.