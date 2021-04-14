Payeer

ента новостей

16:01
Абонементы малого зала Петербургской филармонии
14:41
Итоги операции «Сообщи, где торгуют смертью»
14:37
Выставка «Территория творчества»
14:35
Власти Ленобласти рассказали, как получить новую выплату на детей
13:31
Богдан Заставный наградил волонтеров-медиков
13:26
На КАД между развязками с Ропшинским и Таллинским шоссе перекроют две полосы движения
11:11
Откажемся от доллара или нет?
10:40
Когда отключат отопление?
01:10
После поражения от ЦСКА в шестом матче полуфинальной серии сезон для СКА завершён
16:44
В Петербургской филармонии пройдет дебютный концерт Георгия Албегова
15:47
На КАД между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе перекроют одну полосу движения
14:41
Общественники проводят профилактическую работу по защите архитектурного облика Петербурга от вандализма
11:35
В Ленобласти на пожаре погибла маленькая девочка
11:16
В Ленобласти блокадники получили дополнительные меры соцподдержки
11:05
В Петербурге реконструируют здание «Мюзик-Холла»
11:02
На КАД между развязками с Шафировским проспектом и проспектом Культуры перекроют две полосы движения
10:56
В Пушкине мужчина с балкона открыл стрельбу по прохожим
10:00
Что с коллективным иммунитетом?
09:20
Лидерство в малом бизнесе
19:36
Волонтеров-медиков наградят за 200 тысяч термометрий
19:28
На КАД между развязками с Шафировским проспектом и Колтушским шоссе перекроют одну полосу движения
14:26
На федеральной трассе «Кола» разведут Ладожский мост
14:16
В Петербурге горит фабрика «Невская мануфактура»
12:48
Что с кредитами?
12:16
60 лет со дня полета в космос
11:58
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
11:47
В Ленобласти мужчина на угнанном авто совершил ДТП
11:27
В Петербурге неизвестный ранил ножом беременную женщину
11:08
В Петербурге у клуба Money-Honey произошла массовая драка
10:56
На развязке КАД с Приморским шоссе на две недели полностью перекроют съезд
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На КАД между развязками с Ропшинским и Таллинским шоссе перекроют две полосы движения

На КАД между развязками с Ропшинским и Таллинским шоссе перекроют две полосы движения

0
48
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
На участке внешнего кольца КАД между  развязками с Ропшинским и Таллинским шоссе перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством дорожных работ на участке между транспортной развязкой на пересечении с автомобильной дорогой «Марьино – Ропша» (Ропшинское шоссе) и транспортной развязкой на пересечении с Таллинским шоссе (А-180 «Нарва») (км 90+056  – км 80+700 внешнего кольца) будут перекрыты две полосы движения.

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 16 по 30 апреля 2021 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта вторая и третья полосы, а по первой полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. На данном участке дороги всего три полосы для движения» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

Вчера, 11:02
На КАД между развязками с Шафировским проспектом и проспектом Культуры перекроют две полосы движения
Вчера, 15:47
На КАД между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе перекроют одну полосу движения
11-09-2020, 11:54
На участке внешнего кольца КАД между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения
11-05-2017, 08:32
На КАД между Московским и Таллиннским шоссе перекроют две полосы движения
3-09-2018, 20:48
На участке КАД между развязками с Таллинским шоссе и Дачным проспектом перекроют две полосы движения
12-05-2017, 09:14
На КАД между Колтушским шоссе и Шафировским проспектом будут перекрыты две полосы движения

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
169
12-04-2021, 11:58
В Ленобласти произошло смертельное ДТП
0
144
12-04-2021, 11:47
В Ленобласти мужчина на угнанном авто совершил ДТП
0
190
7-04-2021, 11:02
В центре Петербурга иномарка сбила школьника
0
177
7-04-2021, 10:40
На Пискаревком проспекте иномарка сбила 10-летнюю девочку
Наверх