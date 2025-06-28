ента новостей

10:46
В Петербурге начнут выпускать GAC?
10:28
Глава Петербурга поздравил молодежь
10:06
В Петербурге временно ограничат скорость мобильного интернета
08:26
Пенсионер выиграл суд по компенсации за падение
23:14
Во 2-м туре шахматной Высшей лиги в Липецке Марина Кузнецова победила Евгению Овод, Ольга Карманова и Татьяна Гетьман завершили свои партии вничью, а Мария Якимова проиграла Марии Носачёвой
22:59
Петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов одержал вторую победу подряд и лидирует в Высшей лиге вместе с Понкратовым, Звягинцевым, Демидовым и Макаряном после 2-го тура
19:35
В число «сеяных» игроков на Уимблдоне – 2025 попали россияне Медведев, Рублёв, Хачанов, Андреева, Шнайдер, Александрова и Самсонова
18:05
На Приморском шоссе иномарка столнулась с лосем
14:04
Пушкинский район Петербурга и провинция Аюттхайя в Таиланде установят побратимские отношения
13:51
В Петербурге пресекли незаконную торговлю билетами на «Алые паруса»
13:47
В Сестрорецке состоялся футбольный матч между Правительством и муниципалами
12:12
В Ленобласти девушка на иномарке наехала на своего 4-летнего сына
12:03
В Приморском районе поймали домушника
11:59
В Красносельском районе задержали распространительницу амфетамина
11:55
В Мурино поймали криминального курьера
11:49
В Петербурге поймали курьера мошенников из Северной Осетии, обманувшего пенсионера из города Ломоносов
11:45
На трассе «Кола» в ДТП погибли два человека
11:09
На КАД между развязками с Рябовским и Мурманским шоссе перекроют две полосы
10:30
В Петербурге задержали женщину, подозреваемую в убийстве знакомого
10:06
Закрытие станции метро обернется проблемами для бизнеса
09:26
С чем петербуржцы связывают успехи на работе?
09:16
Кронштадт станет центром высоких технологий
08:54
Рейсы из Петербурга в Израиль возобновятся
01:15
1-й тур женской шахматной Высшей лиги в Липецке: фиаско Анастасии Боднарук в партии с Анастасией Дубниковой и победа Ольги Кармановой над Олесей Власовой
23:07
Дуэйн Бэйкон вслед за Хавьером Паскуалем покинул баскетбольный «Зенит», а новым главным тренером петербургского клуба стал Александр Секулич
20:32
С поражения в 1-м туре начавшейся в Липецке Высшей лиги стартовал петербургский гроссмейстер Евгений Левин, Алексей Гоганов сыграл вничью, Сергей Лобанов свою партию выиграл
19:40
На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют две полосы
19:38
Дорожные работы на трассе Р-21 «Кола» в районе ТЦ «Мега» (Дыбенко) продлеваются до 1 августа
16:44
Ирина Филиштинская и другие новички волейбольной «Корабелки» из Санкт-Петербурга – дебютанта Суперлиги в сезоне – 2025/2026
10:20
Мост через Свирь разведут для прохода по реке барже-буксирного состава
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Пенсионер выиграл суд по компенсации за падение

Пенсионер выиграл суд по компенсации за падение

0
Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
1MI
Пострадавший пенсионер получит крупную компенсацию от Управляющей компании

«Питерец.ру» сообщает, что в Колпино 88-летний пенсионер получил компенсацию за падение в гололед. Пожилой житель города поскользнулся на улице из-за гололеда и получил травму.

Он решил обратиться в суд, чтобы получить компенсацию за причиненный ущерб. В этом ему помогла прокуратура. Мужчина получил перелом вертлужной впадины и был вынужден пройти лечение. Суд встал на сторону пенсионера и обязал ответственную за территорию Управляющую компанию выплатить компенсацию. Теперь пострадавший получит 450 тыс. руб.

Это решение стало возможным благодаря активной позиции пострадавшего, помощи правоохранительных органов и доказательствам ненадлежащего ухода за улицей в зимний период. Случай подчеркивает важность своевременной уборки городских территорий от снега и наледи для обеспечения безопасности горожан.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

9-01-2025, 19:41
ФССП помогла получить крупную компенсацию
11-01-2023, 09:43
Коммунальщики заплатят петербурженке более 100 тысяч рублей компенсации за травму из-за гололеда
14-12-2022, 17:51
В Пушкине прокуратура помогла петербурженке взыскать компенсацию за падение на льду
2-02-2023, 13:49
Прокуратура поможет петербурженке отсудить компенсацию после падения в гололед
2-03-2024, 08:22
Поставщик подвел «Пятерочку»
14-05-2024, 15:44
400 тысяч за перелом

Происшествия на дорогах

Вчера, 18:05
На Приморском шоссе иномарка столнулась с лосем
Вчера, 12:12
В Ленобласти девушка на иномарке наехала на своего 4-летнего сына
Вчера, 11:45
На трассе «Кола» в ДТП погибли два человека
25-06-2025, 16:56
На улице Руставели в ДТП с грузовиком пострадал байкер
Наверх