Пенсионер выиграл суд по компенсации за падение

«Питерец.ру» сообщает, что в Колпино 88-летний пенсионер получил компенсацию за падение в гололед. Пожилой житель города поскользнулся на улице из-за гололеда и получил травму.

Он решил обратиться в суд, чтобы получить компенсацию за причиненный ущерб. В этом ему помогла прокуратура. Мужчина получил перелом вертлужной впадины и был вынужден пройти лечение. Суд встал на сторону пенсионера и обязал ответственную за территорию Управляющую компанию выплатить компенсацию. Теперь пострадавший получит 450 тыс. руб.

Это решение стало возможным благодаря активной позиции пострадавшего, помощи правоохранительных органов и доказательствам ненадлежащего ухода за улицей в зимний период. Случай подчеркивает важность своевременной уборки городских территорий от снега и наледи для обеспечения безопасности горожан.