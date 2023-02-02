Прокуратура поможет петербурженке отсудить компенсацию после падения в гололед

Пожилая жительница Петербурга намерена обратиться в суд, чтобы отсудить компенсацию за причинение морального вреда и затрат на лечение перелома. Женщина упала на гололеде из-за некачественной работы по уборке территорий предприятия ООО «Жилкомсервис № 1 Выборгского района».

Следствие установило, что 67-летняя петербурженка упала на льду в результате некачественной уборки со стороны ООО «Жилкомсервис № 1 Выборгского района». Об этом сообщила прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга.

Сообщается, что пенсионерка упала на внутриквартальной территории на улице Хошимина. На место инцидента была вызвана бригада скорой помощи, врачи диагностировали закрытый перелом плеча.

«С целью восстановления прав и законных интересов заявительницы, относящейся к незащищённой категории граждан, прокурор Выборгского района предъявил в суд исковое заявление о взыскании с ООО «Жилкомсервис № 1 Выборгского района» в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда и затраченных на лекарства денег», — сообщается на сайте ведомства.

Ранее в Смольном под руководством губернатора Александра Беглова активно критиковали работу частных управляющих компаний, обещая, что после перехода внутриквартальных территорий под городской контроль проблем с уборкой снега не станет. Примечательно, что ООО «Жилкомсервис № 1 Выборгского района» принадлежит городу.

Ранее пенсионерка, которая упала в районе Васильевского острова смогла отсудить 75 тысяч рублей за травмы при падении на гололеде. Идентичная ситуация в Пушкинском районе, там ООО «Жилкомсервис №2» выплатил 41-летнему мужчину компенсацию за перелом малоберцовой кости левой ноги. Петербуржец был вынужден находится на больничном более двух месяцев.