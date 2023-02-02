ента новостей

14:44
В Пакистане взорвавший мечеть был замаскирован под полицейского
14:18
В Петербурге из антиковидных вакцин остался только "Спутник V"
14:12
Сторонники «Единой России» в Калининском районе провели открытый турнир по бильярду среди петербургских студентов
13:50
Делегация ЗаКС приняла участие в воинском параде в честь 80-летия победы под Сталинградом
13:49
Прокуратура поможет петербурженке отсудить компенсацию после падения в гололед
12:33
В Ленобласти на платной М-11 загорелась фура
11:07
На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Ленинградской области полностью перекроют движение
10:11
История с Fan ID продолжается
10:07
В Ленобласти отца и сына нашли мертвыми в квартире
10:00
В Ленобласти тушили подержанный внедорожник
09:08
Насколько выросли доходы?
08:14
Вакансий с ежедневной оплатой стало больше
17:15
В Сясьстрое на пожаре в пятиэтажке погибла женщина
16:30
В Московском районе под колесами иномарки пострадала 17-летняя девушка
16:25
В Петербурге открылась уникальная цифровая выставка советской моды
16:23
В Ленобласти подведены итоги выполнения нормативов ГТО
16:21
Жители Петроградского района Петербурга опасаются проблем на фоне расширения зон платных парковок
16:00
В Пушкинском районе открылся детсад на 280 мест
15:44
В Петербурге инспекторы ГИБДД пресекли попытку дачи взятки
15:41
В России могут обязать использовать только усиленную электронную подпись
13:22
В Ленобласти пройдет лыжный марафон «TOKSOVOCUP»
13:08
В Кировском районе пенсионер перевел мошенникам 6,5 млн рублей
13:05
В Ленобалсти задержали наркосбытчика с крупной партией особо опасных психотропных веществ
13:03
В Левашово задержали подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии наркотиков
11:27
Правительство станет ближе к народу
10:20
В Ленобласти на пепелище дома с баней обнаружены тела двоих мужчин
10:14
В Московском районе пенсионер погиб под колесами «Газели»
10:12
В Петербурге ищут мужчину, избившего женщину
10:04
Бизнес получит новые льготы
09:38
Женскому здоровью уделят внимание
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Прокуратура поможет петербурженке отсудить компенсацию после падения в гололед

Прокуратура поможет петербурженке отсудить компенсацию после падения в гололед

0
41
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Прокуратура поможет петербурженке отсудить компенсацию после падения в гололед

Пожилая жительница Петербурга намерена обратиться в суд, чтобы отсудить компенсацию за причинение морального вреда и затрат на лечение перелома. Женщина упала на гололеде из-за некачественной работы по уборке территорий предприятия ООО «Жилкомсервис № 1 Выборгского района».

Следствие установило, что 67-летняя петербурженка упала на льду в результате некачественной уборки со стороны ООО «Жилкомсервис № 1 Выборгского района». Об этом сообщила прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга.

Сообщается, что пенсионерка упала на внутриквартальной территории на улице Хошимина. На место инцидента была вызвана бригада скорой помощи, врачи диагностировали закрытый перелом плеча.

«С целью восстановления прав и законных интересов заявительницы, относящейся к незащищённой категории граждан, прокурор Выборгского района предъявил в суд исковое заявление о взыскании с ООО «Жилкомсервис № 1 Выборгского района» в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда и затраченных на лекарства денег», — сообщается на сайте ведомства.

Ранее в Смольном под руководством губернатора Александра Беглова активно критиковали работу частных управляющих компаний, обещая, что после перехода внутриквартальных территорий под городской контроль проблем с уборкой снега не станет. Примечательно, что ООО «Жилкомсервис № 1 Выборгского района» принадлежит городу.

Ранее пенсионерка, которая упала в районе Васильевского острова смогла отсудить 75 тысяч рублей за травмы при падении на гололеде. Идентичная ситуация в Пушкинском районе, там ООО «Жилкомсервис №2» выплатил 41-летнему мужчину компенсацию за перелом малоберцовой кости левой ноги. Петербуржец был вынужден находится на больничном более двух месяцев.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

14-12-2022, 17:51
В Пушкине прокуратура помогла петербурженке взыскать компенсацию за падение на льду
11-01-2023, 09:43
Коммунальщики заплатят петербурженке более 100 тысяч рублей компенсации за травму из-за гололеда
23-12-2022, 15:45
Прокуратура взыскивает моральный вред в пользу пенсионерки, упавшей в канализационный люк
26-11-2022, 21:10
В зоне боевых действий спецоперации погиб житель Выборгского района Ленобласти
Вчера, 09:09
Прокуратура в Петербурге потребовала провести работы по консервации заброшенного здания
8-05-2021, 14:46
В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам 250 тысяч рублей

Происшествия на дорогах

0
187
Вчера, 16:30
В Московском районе под колесами иномарки пострадала 17-летняя девушка
0
179
Вчера, 10:14
В Московском районе пенсионер погиб под колесами «Газели»
0
213
30-01-2023, 17:50
В лобовом ДТП под Всеволожском сошлись автобус и Land Rover
0
331
30-01-2023, 13:32
Во Всеволожске водитель иномарки госпитализирован после лобового столкновения с маршруткой
Наверх