Поставщик подвел «Пятерочку»

Магазины нередко сталкиваются с трудностями, связанными с поставками продукции. Она может оказаться некачественной или доставляться с задержкой по срокам. В таких случаях возникают споры, которые приходится разрешать судебным органам.

«Питерец.ру» сообщает, что суд СПб и Ленобласти удовлетворил иск «Пятерочки» в отношении одного из поставщиков. В июне 2023 года ритейлер получил некачественный товар, в результате чего были составлены соответствующие акты. Кроме того, оказались нарушены сроки поставки продукции.

В результате «Пятерочка» понесла определенные потери и затребовала от поставщика компенсацию в 1 млн руб. Суд встал на сторону ритейлера и обязал ответчика выплатить эту сумму. Так что теперь ритейлер получит денежную компенсацию.