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Питерец.ру » Экономика » Поставщик подвел «Пятерочку»

Поставщик подвел «Пятерочку»

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Крупный ритейлер взыскал с поставщика 1 миллион рублей

Магазины нередко сталкиваются с трудностями, связанными с поставками продукции. Она может оказаться некачественной или доставляться с задержкой по срокам. В таких случаях возникают споры, которые приходится разрешать судебным органам.

«Питерец.ру» сообщает, что суд СПб и Ленобласти удовлетворил иск «Пятерочки» в отношении одного из поставщиков. В июне 2023 года ритейлер получил некачественный товар, в результате чего были составлены соответствующие акты. Кроме того, оказались нарушены сроки поставки продукции.

В результате «Пятерочка» понесла определенные потери и затребовала от поставщика компенсацию в 1 млн руб. Суд встал на сторону ритейлера и обязал ответчика выплатить эту сумму. Так что теперь ритейлер получит денежную компенсацию.

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