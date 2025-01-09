ФССП помогла получить крупную компенсацию

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб пенсионер, который упал при входе в гипермаркет, добился компенсации в размере 350 тыс. руб. При падении мужчина получил травму ноги, и суд обязал магазин выплатить эту сумму.

Представители торговой компании свою вину не признавали, но суд встал на сторону потерпевшего пенсионера. Однако в гипермаркете не собирались выплачивать компенсацию в полном объеме, поэтому в дело пришлось вмешаться приставам.

Когда организация, владеющая магазином, не смогла пользоваться своими банковскими счетами, пенсионер быстро получил полагающуюся ему сумму. Это далеко не первый случай, когда дело сдвигается с мертвой точки после вмешательства сотрудников ФССП.