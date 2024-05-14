400 тысяч за перелом

«Питерец.ру» сообщает, что 77-летняя жительница СПб отсудила компенсацию 400 тыс. руб. Эту сумму петербурженка получила за сломанное плечо.

Инцидент произошел прошлой весной на пр-те Просвещения. Женщина переходила дорогу и задела торчащий металлический элемент, находящийся на островке безопасности, после чего упала и попала в больницу. Там у пенсионерки выявили перелом правого плеча.

Ситуация возникла из-за халатности работников, отвечающих за состояние дороги. Обслуживанием этого участка занимается АО «Коломяжское». Пострадавшая пенсионерка решила обратиться в суд и потребовать компенсацию. Стражи закона встали на сторону женщины, и теперь ответчик будет вынужден заплатить большие деньги.