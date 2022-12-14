В Пушкине прокуратура помогла петербурженке взыскать компенсацию за падение на льду

В прокуратуру Пушкинского района обратилась 76-летняя местная жительница, получившая травму в результате падения на гололеде. Женщина просила оказать содействие в обеспечении ее судебной защиты.

Установлено, что 4 января 2022 года петербурженка по пути в продуктовый магазин, расположенный около д. 12/15 по ул. Берёзовой в г. Павловске, поскользнулась и упала на тротуаре. После падения пострадавшая испытывала головные боли, головокружение, а также боли в шейном отделе позвоночника. Врачом-неврологом женщине назначено лечение.

Проверка прокуратуры показала, что территория в месте падения АО «Автодор» не была очищена от льда и снега, не обработана песком или иной смесью.

По результатам проверки прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд о взыскании в пользу пострадавшей компенсации морального вреда.

❕ Накануне решением Пушкинского районного суда требования прокурора удовлетворены, в пользу заявительницы взыскано 40 тыс. рублей.