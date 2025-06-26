Медработники и педагоги выбирают Ленинградскую область для переезда

«Питерец.ру» сообщает, что власти Ленинградской области предлагают специалистам, работающим в медицинской и образовательной сферах, особые условия для переезда в регион. Среди привлекательных мер – финансовая поддержка в размере 300 тыс. руб. для тех, кто решит сменить место жительства и начать работу в области.

Цель программы – обеспечить региону квалифицированные кадры в ключевых отраслях. Медицинские работники и педагоги, переехавшие в Ленинградскую область, получают не только финансовую помощь, но и возможность работать в развитой инфраструктуре, что способствует повышению качества жизни и профессиональной деятельности.

Эта инициатива уже успела привлечь внимание многих специалистов, желающих внести свой вклад в развитие региона.