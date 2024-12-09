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В Ленобласти отмечают День герба, флага и гимна

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Ленобласти
Губернатор Александр Дрозденко поздравил ленинградцев с Днем герба, флага и гимна

В понедельник, 9 декабря, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к жителям региона с тёплым поздравлением по случаю Дня герба, флага и гимна Ленинградской области.  Это событие, отмечаемое ежегодно, призвано подчеркнуть важность символов региональной идентичности и их роль в формировании чувства гордости и единства среди населения.  В своем обращении Дрозденко отметил, что герб, флаг и гимн – это не просто красивые изображения и мелодия, а мощные символы, воплощающие в себе исторический опыт и неповторимый дух Ленинградской области.  Они отражают  трудолюбие, мужество и стойкость ленинградцев, проявленные на протяжении многих веков, начиная с основания региона и продолжающиеся до наших дней.  

Дрозденко подчеркнул, что истинная сила Ленинградской области кроется не только в её богатой истории и символах, но и, прежде всего, в её людях –  в их упорстве, талантах, энергии и душевной щедрости.  Он  отметил  значительный вклад ленинградцев в развитие  региона в самых разных сферах: от  промышленности и сельского хозяйства до культуры и науки.  Губернатор привёл  примеры  достижений  ленинградцев  в  разных областях, подчеркивая  их  вклад  в  экономическое  и  социальное  процветание  региона.  Он  также  отметил  важность  сохранения  и  развития  традиций  ленинградского  народа,  его  уникальной  культуры  и  исторического  наследия.

В заключение своего обращения, Александр Дрозденко выразил  уверенность, что совместными усилиями жители Ленинградской области смогут преодолеть любые преграды,  сохранив  свою  идентичность  и  продолжая  динамичное  развитие  родного  края. Он призвал  каждого жителя  внести  свой  вклад  в  процветание  Ленинградской  области,  активно  участвуя  в  жизни  региона  и  стремясь  к  достижению  общих  целей.  День  герба,  флага  и  гимна,  по  мнению  губернатора,  стал  отличным  поводом  ещё  раз  подчеркнуть  важность  единства  и  сотрудничества  для  будущего  процветания  Ленинградской  области.  Губернатор  пожелал  всем  жителям  мира,  благополучия  и  успехов  во  всех  начинаниях.

Источник: Администрация Ленобласти
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