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Питерец.ру » Общество » В Ленобласть прибыла новая группа детей из ЛНР на реабилитацию

В Ленобласть прибыла новая группа детей из ЛНР на реабилитацию

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
В Ленинградскую область прибыли в сопровождении родителей 10 маленьких пациентов с тяжёлыми заболеваниями.

В Ленинградскую область прибыли в сопровождении родителей 10 маленьких пациентов с тяжёлыми заболеваниями.

— Мы продолжаем наш совместный с Агентством стратегических инициатив и «Верным направлением» проект. Лучшие доктора региона в ближайшее время проведут обследование ребят и определят тактику восстановительного лечения. В рамках проекта мы задействовали мощности Детской областной клинический больницы и её отделения в Тихвине, ― рассказал председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков.

Ленобласть 6 февраля приняла первую группу из семи маленьких пациентов из ЛНР. Пациенты завершают лечение в областной Детской клинической больнице и её тихвинского отделении.

На реабилитацию в наш регион до конца июня приедет в общей сложности 137 детей. В основном, у детей сложные неврологические диагнозы – ДЦП, Spina bifida, гидроцефалия и другие.

Организацией лечения и решением транспортных вопросов занимаются сотрудники Агентства стратегических инициатив и благотворительного фонда «Верное направление».

Ленинградская область стала участником федеральной программы развития реабилитации, благодаря чему удается эффективно развивать инфраструктуру медицинского восстановления. В прошлом году восстановительные процедуры были проведены для более 1,1 тысячи маленьких жителей нашего региона.

Справка

О необходимости совершенствования системы медицинской реабилитации в России ранее заявил президент Владимир Путин. Правительство разработало программу развития медицинской реабилитации до 2026 года и выделило на эти цели 100 млрд рублей. Всего за 2022–2024 годы предполагается оснастить или переоснастить более 1350 отделений медицинской реабилитации в регионах, а также около 130 дневных стационаров.

В федеральную программу попали четыре медицинских учреждения Ленинградской области — Тихвинская, Волховская и Сертоловская больницы, а также Детская клиническая больница. В 2022 году новое оборудование по программе появилось в Тихвинской и Волховской больницах. В 2023 году планируется открытие реабилитационного отделения для детей в Сертолово, а в 2024 будет проведено дооснащение областной Детской клинической больницы.

Источник: Администрация Ленобласти
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