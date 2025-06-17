В Петербурге растет спрос на азиатские продукты питания

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице фиксируется увеличение интереса к продуктам питания из Азии. Это связано с расширением ассортимента в магазинах и изменением гастрономических предпочтений жителей города. В итоге спрос на азиатские продукты увеличился на 12%.

Покупатели все чаще обращают внимание на азиатские товары, такие как рис, лапша, специи и другие продукты. Это может быть связано с ростом популярности азиатской кухни, а также с интересом к новым вкусам и культурам.

Ритейлеры отмечают, что для удовлетворения растущего спроса они расширяют ассортимент азиатских продуктов, включая импортные товары. Кроме того, некоторые компании начинают сотрудничество с азиатскими производителями для поставок напрямую.

Эксперты считают, что рост интереса к азиатским продуктам может привести к изменениям на рынке и появлению новых игроков. Это, в свою очередь, может повлиять на цены и доступность товаров.