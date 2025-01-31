В СПб стали производить больше алкоголя

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице и Ленобласти отмечается рост производства алкоголя. Согласно последним данным, предприятия регионов увеличивают объемы выпуска водки и шампанского. При этом производство крепкого напитка выросло на 42%, игристого – на 26%.

Специалисты отмечают, что данная тенденция может быть связана с различными факторами. Это изменение спроса на рынке, а также адаптация производителей к новым условиям работы.

Ожидается, что рост производства алкогольной продукции в Петербурге и Ленобласти будет способствовать укреплению позиций региона на рынке алкогольной индустрии. Станет ли этот рост новой тенденцией, покажет время.