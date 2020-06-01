Страховка осаго онлайн оформить на сайте e-posluga.com.ua

Услуга оформления обязательной страховки на территории Украины теперь доступна в онлайн-режиме. Страховка осаго онлайн отправляется в бумажном или электронном варианте, по выбору, заказать и оплатить ее можно находясь в любой точке Украины.

Сервис eПослуга выдает страховые полисы на все виды транспортных средств по лучшей цене. Наша платформа поддерживает партнерство с лучшими страховыми компаниями на рынке Украины. Мы гарантируем выдачу полиса государственного образца по доступной цене, в минимальные сроки.

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Получить страховой полис на свой электронный адрес вы можете сразу после заполнения анкеты на сайте eposluga.com.ua. В форме указываете контактные данные, и предоставляете копии подтверждающих документов, водительского удостоверения или паспорта, идентификационного номера и паспорта ТС.

Рассчитать стоимость осаго онлайн и узнать свою скидку на получение вы можете во время оформления заявки. Оплатить документ можно на сайте любым способом.

Сервис еПослуга предоставляет документы в минимальные сроки и по доступной цене. Автовладелец получает осаго полис онлайн, воспользоваться которым может он и его близкие, если на момент возникновения страхового случая они находились за рулем.

Формат е-полиса удобно хранить в телефоне или планшете, при этом не нужно носить за собой печатную страховку. Подлинность электронного договора проверяется на сайте МТСБУ по его серийному номеру, либо государственному номеру ТС. Документ действителен только на территории Украины.

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Страховка осаго онлайн выдается на все виды транспортного средства. Наши клиенты имеют возможность заказать страховку на авто и мотоциклы, крупногабаритные и микроавтобусы, сельскохозяйственную технику.

Цена на оформление и продление e-полиса зависит от таких факторов, как город регистрации, марка автомобиля, объем двигателя. Онлайн калькулятор осаго считает цену страхового договора с учетом всех параметров ТС и льгот автовладельца.

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Онлайн-платформа eПослуга упрощает процедуру получения многих документов, наш сайт предлагает сделать заказ, оплатить удобным способом и получить страховой полис не выходя из дому. Специалисты готовы вас проконсультировать по всем вопросам, касающихся продления и получения е-полиса в онлайн-режиме. Доверяйте надежным страховым компаниям, обезопасьте себя и своих близких от возможного риска на дорогах.