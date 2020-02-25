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Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Страхование » Калькулятор ОСАГО — как рассчитать стоимость страхования онлайн

Калькулятор ОСАГО — как рассчитать стоимость страхования онлайн

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Электронный калькулятор ОСАГО — это удобный сервис, который позволяет заранее узнать, во сколько обойдется оформление страховки на машину. Найти его легко в

Калькулятор ОСАГО — как рассчитать стоимость страхования онлайн

Автогражданское страхование, в соответствии с законодательством РФ, является является обязательным для всех владельцев транспортных средств. Оформить полис можно в офисе специализированной компании или через интернет. При этом цену документа удастся рассчитать заранее. Для этого нужно использовать калькулятор стоимости ОСАГО — онлайн-сервис, который есть в свободном доступе в интернете.

Как это работает

Электронный калькулятор представляет собой форму, в которую нужно внести данные, связанные с машиной и ее владельцем. На стоимость автогражданки влияют следующие факторы:

  • мощность двигателя авто;
  • регион регистрации;
  • год выпуска и пробег;
  • водительский стаж хозяина;
  • срок, на который приобретается полис.

Соответствующие сведения нужно внести в анкету, после чего отправить ее на обработку системой. Через несколько минут владелец машины получит итоговую сумму, в которую ему обойдется страховка.

Преимущества онлайн калькуляторов

Эта услуга стала доступна несколько лет назад и сразу приобрела популярность среди водителей по нескольким причинам.

  • Узнать цену ОСАГО для конкретной машины можно, не выходя из дома.
  • Не нужно стоять в очередях в офисе обслуживания.
  • Сумма, представленная системой, всегда соответствует реальной цене.
  • Страховщики часто проводят акции на онлайн-полисы, поэтому купить документ через интернет можно по выгодной цене.

Если предложенная системой сумма устраивает автомобилиста, он может сразу перейти к покупке полиса. Так водитель экономит время и получает готовую страховку в течение 15-20 минут.

Где найти онлайн-калькулятор ОСАГО

Подобные сервисы представлены как на официальных сайтах страховых компаний, так и на порталах, предлагающих услуги нескольких агентов одновременно. Выбор конкретного варианта зависит только от владельца машины. Если водитель заранее знает, где он хочет застраховать транспортное средство (например, когда надо продлить уже существующий полис), можно использовать сайт определенной фирмы.

Больше вопросов по оформлению документов ОСАГО бывает у тех, кто купил машину недавно и не знает всех тонкостей оформления автогражданки. Новичкам на дороге лучше зайти на специализированный портал. Здесь будут представлены цены на страхование от разных компаний. Так у автомобилиста получится выбрать более выгодный тариф.

Онлайн калькуляторы стоимости автогражданского страхования доступны бесплатно и круглосуточно. Владелец машины может узнать цену услуги заранее, а оформить документы уже после того, как ему это понадобится (например, когда истечет срок действия предыдущего ОСАГО).

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