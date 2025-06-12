Начнут штрафовать за склонение к абортам

«Питерец.ру» отмечает, что законодательные изменения направлены на усиление мер по защите здоровья женщин и предотвращению нежелательных прерываний беременности. Теперь в Северной столице за склонение к абортам предусмотрены административные санкции. За подобные нарушения придется заплатить до 50 тыс. руб.

Это решение принято с целью снижения количества абортов и повышения осведомленности о важности сохранения беременности в случаях, когда это не противоречит интересам здоровья женщины. При этом штрафные санкции не распространяются на врачей, которые сообщают о показаниях к прерыванию беременности.

Ожидается, что новые меры помогут снизить количество абортов в городе и улучшить демографическую ситуацию. Правоохранительные органы и медицинские учреждения будут активно взаимодействовать для контроля за соблюдением нового закона.