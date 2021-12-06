Не остекляй балкон, а то ответишь!

Остекление балкона и лоджии – хорошее дело. Многие владельцы квартир прибегают к такому способу облагораживания жилища. Только вот с проблемами можно здесь столкнуться.

С 1 марта следующего года за незаконное остекление будут штрафовать. Начнет действовать новый закон, предполагающий санкции. Если это не предусмотрено планом дома, то владельцу жилого помещения придется заплатить штраф.

Незаконное остекление балкона и лоджии обернется в 5000 руб. При этом конструкцию придется демонтировать. Если при таком остеклении производилась перепланировка, предусмотрен дополнительный штраф в 2500 руб.

«Питерец.ру» отмечает, что эти санкции не распространяются на те остекления, которые были произведены до введения новых ограничений. Если остеклил – надейся, что не оштрафуют. Собираешься остеклить – хорошо подумай, прежде чем это сделать.