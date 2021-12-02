ента новостей

16:40
Определены победители Всероссийского педагогического диктанта – 2021 «Как думают дети»
16:37
В Ленобласти мигранты избили двоих полицейских
16:27
Китайские хакеры взламывают оборонные и технические компании США
16:20
Сексуальное насилие и ограничения на аборты в Парагвае разжигают эпидемию детской беременности
16:08
В Петербурге полицейскими раскрыто многомиллионное хищение денег со счетов граждан
16:03
Питерский суд не берет во внимание указание главы СКР по делу погибшего Артема Васильева
11:16
В центре Петербурга мигрант сбил 16-летнюю девушку
11:12
Индия официально отменяет противоречивые законы о сельском хозяйстве после года протестов
11:09
Невакцинированные в Германии скоро могут столкнуться с еще более жесткими ограничениями на Covid-19
11:04
Алек Болдуин: «Я не нажимал на курок» на съемочной площадке «Ржавчины»
10:02
Петербургский МРОТ
09:35
Деньги внезапно находятся
08:35
Избран новый омбудсмен
23:39
После поражения от «Северстали» СКА скромно обыграл минское «Динамо»
16:52
Организаторы Всероссийской культурно-просветительской акции для одаренных детей «Уникум» подвели итоги
11:41
В Ленобласти пенсионер перевел лжепрокурору около 100 тысяч рублей
11:32
Боевое знамя вручено отдельной авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии
10:17
Карантин для защиты от «омикрона»
09:53
Чья пенсия увеличилась?
09:38
В Ленобласти автомашина с курсантами института войск Росгвардии вылетела в кювет
09:17
Аршавины судятся
08:46
Южная Корея сообщает о рекордном количестве ежедневных случаев Covid-19
08:43
Нидерланды заявляют, что вариант Omicron уже был в стране раньше, чем предполагалось ранее
16:17
Перебежчик из Северной Кореи был пойман в Китае
16:10
Переговоры по ядерной программе Ирана возобновляются
16:07
В австралийском парламенте распространены сексуальные домогательства
15:33
Выставка русской деревянной игрушки «Деревянные и расписные. Традиции и современность» и спектакль «Что в ларце?»
15:17
Под Петербургом иностранец на иномарке насмерть сбил пешехода
15:02
В Ленобласти задержали двоих автоугонщиков
09:39
Что делать властям?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » События в мире » Сексуальное насилие и ограничения на аборты в Парагвае разжигают эпидемию детской беременности

Сексуальное насилие и ограничения на аборты в Парагвае разжигают эпидемию детской беременности

0
15
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
CNN
Эпидемия детской беременности в Парагвае подпитывается широко распространенными законами о сексуальном насилии и ограничительных абортах

Согласно новому отчету Amnesty International, эпидемия детской беременности в Парагвае подпитывается широко распространенными законами о сексуальном насилии и ограничительных абортах.
В отчете говорится, что в период с 2019 по 2020 год в стране родили не менее 1000 девочек в возрасте 14 лет и младше. Он добавляет, что в 2019 году родили более 12000 девочек-подростков в возрасте от 15 до 19 лет.
В докладе, озаглавленном «Это девочки, а не матери», подчеркивается кризис сексуального насилия в отношении детей, которые затем вынуждены выносить беременность до срока в соответствии с законодательством Парагвая.

Законы южноамериканской страны об абортах являются одними из самых жестких в регионе, при этом процедура криминализована почти при любых обстоятельствах, за исключением тех случаев, когда жизнь матери признана находящейся в опасности.

По данным Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ), в Парагвае один из самых высоких показателей беременности среди детей и подростков в Латинской Америке и Карибском бассейне.
Ранние роды могут представлять значительный риск для здоровья. По данным Латиноамериканского консорциума против небезопасных абортов, девочки в возрасте до 15 лет в четыре раза чаще умирают от осложнений, связанных с беременностью.

По данным Amnesty, в Парагвае девочки и подростки в возрасте от 10 до 19 лет являются причиной каждой десятой материнской смерти в стране, а также 13% материнских смертей, вызванных небезопасными абортами.
В 2018 году Парагвай принял закон о предотвращении сексуального насилия и обеспечении всесторонней помощи детям и подросткам, пережившим сексуальное насилие. Тем не менее, в отчете описывается выполнение закона как недостаточное, что указывает на пробелы в защите молодых людей, «такие как отсутствие надлежащей государственной политики и неспособность обеспечить соблюдение существующих законов для предотвращения злоупотреблений и возмещения ущерба, когда они все же имеют место».

«Действием и бездействием Парагвай отворачивается от своих девочек и подростков, которые сталкиваются с невообразимыми злоупотреблениями», - заявила Эрика Гевара-Росас, директор Amnesty International по Америке.
«Девочки имеют право на жизнь без насилия. «Принуждение кого-либо к продолжению беременности, особенно если это результат изнасилования, - это форма жестокого обращения, которую можно рассматривать как пытку», - добавила она.

Согласно отчету, только в 2019 году прокуратура страны ежедневно получала в среднем 12 сообщений о сексуальном насилии в отношении детей и подростков, которое в некоторых случаях приводило к беременности.
Ограничительная позиция Парагвая в отношении абортов и раньше привлекала внимание международного сообщества. В 2015 году 11-летняя девочка родила ребенка после того, как власти Парагвая отказали ей в аборте. Девушка забеременела от отчима в 10 лет.

Источник: CNN
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

4-02-2019, 11:36
Молодого петербуржца подозревают в сексуальном насилии над школьницей
8-11-2021, 13:09
Смерть беременной женщины вызывает споры о запрете абортов в Польше
4-09-2018, 09:17
В парке Приморского района неизвестный совершил сексуальное насилие над ребенком
1-10-2021, 11:39
Китай заявляет, что ограничивает аборты
28-12-2017, 10:36
Сексуальное насилие в детском саду Московского района
5-10-2021, 13:47
Более 200000 детей подверглись сексуальному насилию со стороны французского католического духовенства

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
160
Сегодня, 11:16
В центре Петербурга мигрант сбил 16-летнюю девушку
0
174
Вчера, 09:38
В Ленобласти автомашина с курсантами института войск Росгвардии вылетела в кювет
0
151
30-11-2021, 15:17
Под Петербургом иностранец на иномарке насмерть сбил пешехода
0
418
22-11-2021, 10:23
В центре Петербурга иномарка сбила 10-летнего мальчика
Наверх