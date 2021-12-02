Сексуальное насилие и ограничения на аборты в Парагвае разжигают эпидемию детской беременности

Согласно новому отчету Amnesty International, эпидемия детской беременности в Парагвае подпитывается широко распространенными законами о сексуальном насилии и ограничительных абортах.

В отчете говорится, что в период с 2019 по 2020 год в стране родили не менее 1000 девочек в возрасте 14 лет и младше. Он добавляет, что в 2019 году родили более 12000 девочек-подростков в возрасте от 15 до 19 лет.

В докладе, озаглавленном «Это девочки, а не матери», подчеркивается кризис сексуального насилия в отношении детей, которые затем вынуждены выносить беременность до срока в соответствии с законодательством Парагвая.

Законы южноамериканской страны об абортах являются одними из самых жестких в регионе, при этом процедура криминализована почти при любых обстоятельствах, за исключением тех случаев, когда жизнь матери признана находящейся в опасности.

По данным Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ), в Парагвае один из самых высоких показателей беременности среди детей и подростков в Латинской Америке и Карибском бассейне.

Ранние роды могут представлять значительный риск для здоровья. По данным Латиноамериканского консорциума против небезопасных абортов, девочки в возрасте до 15 лет в четыре раза чаще умирают от осложнений, связанных с беременностью.

По данным Amnesty, в Парагвае девочки и подростки в возрасте от 10 до 19 лет являются причиной каждой десятой материнской смерти в стране, а также 13% материнских смертей, вызванных небезопасными абортами.

В 2018 году Парагвай принял закон о предотвращении сексуального насилия и обеспечении всесторонней помощи детям и подросткам, пережившим сексуальное насилие. Тем не менее, в отчете описывается выполнение закона как недостаточное, что указывает на пробелы в защите молодых людей, «такие как отсутствие надлежащей государственной политики и неспособность обеспечить соблюдение существующих законов для предотвращения злоупотреблений и возмещения ущерба, когда они все же имеют место».

«Действием и бездействием Парагвай отворачивается от своих девочек и подростков, которые сталкиваются с невообразимыми злоупотреблениями», - заявила Эрика Гевара-Росас, директор Amnesty International по Америке.

«Девочки имеют право на жизнь без насилия. «Принуждение кого-либо к продолжению беременности, особенно если это результат изнасилования, - это форма жестокого обращения, которую можно рассматривать как пытку», - добавила она.

Согласно отчету, только в 2019 году прокуратура страны ежедневно получала в среднем 12 сообщений о сексуальном насилии в отношении детей и подростков, которое в некоторых случаях приводило к беременности.

Ограничительная позиция Парагвая в отношении абортов и раньше привлекала внимание международного сообщества. В 2015 году 11-летняя девочка родила ребенка после того, как власти Парагвая отказали ей в аборте. Девушка забеременела от отчима в 10 лет.