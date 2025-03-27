Абортов в СПб стало больше: женские консультации проверят

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице запланирована проверка женских консультаций. Это связано с увеличением количества абортов в городе. По имеющимся данным, лишь малая часть делалось по медицинским показаниям.

Власти обеспокоены сложившейся ситуацией. Проверка будет направлена на анализ работы медицинских учреждений и выявление возможных причин роста числа абортов. В рамках проверки изучат ряд факторов. Важно выяснить, насколько сотрудники женских консультаций помогают своим подопечным принять верное решение.

Ожидается, что по итогам проверки примут дополнительные меры для улучшения работы данных учреждений. Особое внимание будет уделено профилактике абортов и поддержке беременных женщин.