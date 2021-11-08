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Питерец.ру » События в мире » Смерть беременной женщины вызывает споры о запрете абортов в Польше

Смерть беременной женщины вызывает споры о запрете абортов в Польше

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Смерть беременной польской женщины возобновила дебаты по поводу абортов в одной из самых католических стран Европы

Смерть беременной польской женщины возобновила дебаты по поводу абортов в одной из самых католических стран Европы, и активисты заявили, что она могла бы быть еще жива, если бы не почти полный запрет на прерывание беременности.
Десятки тысяч поляков вышли на улицы в знак протеста в январе этого года, когда вступило в силу постановление Конституционного трибунала от октября 2020 года о том, что прерывание беременности с пороками плода является неконституционным, устранив наиболее часто используемый случай легального аборта.
Активисты говорят, что Изабела, 30-летняя женщина на 22-й неделе беременности, которая, по словам ее семьи, умерла от септического шока после того, как врачи ждали, когда сердце ее будущего ребенка перестанет биться, является первой женщиной, которая умерла в результате постановления.

Правительство заявляет, что в ее смерти виновато не решение, а ошибка врачей.

По словам ее семьи, Изабела попала в больницу в сентябре после того, как у нее отошли воды. Ранее сканирование показало многочисленные дефекты у плода.

«Ребенок весит 485 граммов. А пока, благодаря закону об абортах, мне нужно лечь. И они ничего не могут поделать. Они будут ждать, пока он умрет или что-то начнется, а если нет, я могу ожидать сепсиса », - сказала Изабела в текстовом сообщении своей матери, сообщает частный телеканал TVN24.

Когда сканирование показало, что плод мертв, врачи больницы в Пщине на юге Польши решили сделать кесарево сечение. Адвокат семьи Иоланта Будзовска сказала, что сердце Изабелы остановилось по дороге в операционную, и она умерла, несмотря на попытки ее реанимировать.

«Я не могла поверить в это, я думала, что это неправда», - сказала TVN24 мать Изабелы Барбара. «Как такое могло случиться с ней в больнице? В конце концов, она пошла туда за помощью ».
Будзовска подала в суд на лечение, полученное Изабелой, обвинив врачей в халатности, но она также назвала смерть «следствием приговора».
В заявлении на своем веб-сайте районная больница Пщина заявила, что разделяет боль всех, кто пострадал от смерти Изабелы, особенно ее семьи.

«Следует ... подчеркнуть, что все медицинские решения были приняты с учетом правовых норм и стандартов поведения, действующих в Польше», - сказали в больнице.

В пятницу больница заявила, что отстранила двух врачей, дежуривших на момент смерти.
Высшая медицинская палата, в которую входят польские врачи, заявила, что не может сразу давать комментарии.

Ни один больше

Когда дело привлекло внимание общественности в результате твита Будзовской, хэштег #anijednejwiecej или «больше ни один» распространился в социальных сетях и был подхвачен протестующими, требующими изменения закона.
Однако правящая партия Польши «Право и справедливость» (PiS) отвергает утверждения о том, что решение Конституционного трибунала было виновато в смерти Изабелы, объясняя это ошибкой врачей.
«Что касается жизни и здоровья матери ... если она находится в опасности, прерывание беременности возможно, и решение ничего не меняет», - заявил в пятницу премьер-министр Матеуш Моравецки.
Депутат PiS Бартломей Вроблевски сказал Reuters, что это дело не должно «использоваться в качестве инструментария и использоваться для ограничения права на жизнь, убийства всех больных или детей-инвалидов».
Но активисты говорят, что это постановление заставило врачей опасаться прерывания беременности, даже если жизнь матери находится под угрозой.

«Дело Изабелы ясно показывает, что решение Конституционного трибунала оказало сдерживающее воздействие на врачей», - сказала Рейтер Урсула Грычук из Федерации женщин и планирования семьи.
«Даже состояние, которое не следует подвергать сомнению, - жизнь и здоровье матери - не всегда признается врачами, потому что они боятся».

В Ирландии смерть 31-летней Савиты Халаппанавар в 2012 году после того, как ей было отказано в прерывании беременности, вызвала излияние горя, которое многие считают катализатором либерализации законов об абортах.
Будзовска сообщила Reuters, что в Польше ведутся дебаты, аналогичные тем, которые прошли в Ирландии.

«И семья Изабелы, и я лично надеемся, что это дело ... приведет к изменению закона в Польше», - сказала она.

В прошлом году президент Польши предложил изменить закон, чтобы сделать аборты возможными в случаях, когда плод нежизнеспособен. Парламент, в котором доминируют закон и справедливость, еще не обсудил закон.

Источник: CNN
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