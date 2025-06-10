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Питерец.ру » Общество » Борьба с несанкционированными свалками в СПб продолжается

Борьба с несанкционированными свалками в СПб продолжается

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
globallookpress.com
Власти СПб борются с несанкционированными свалками, с мая их было ликвидировано более 20 

«Питерец.ру» отмечает, что власти СПб активно борются с нелегальными свалками, которые наносят вред окружающей среде и ухудшают экологическую обстановку. В результате принятых мер с мая удалось ликвидировать 24 такие свалки. Больше всего их оказалось в Невском, Колпинском и Курортном районах.

Работа по очистке города продолжается, проводятся регулярные рейды и проверки. Особое внимание уделяется проблемным зонам, где несанкционированные свалки возникают наиболее часто. Принимаемые меры способствуют улучшению экологической ситуации в СПб и созданию более комфортных условий для жизни горожан.

Так, благодаря этим усилиям, в 2024 году количество свалок в СПб было сокращено в 2 раза. Посмотрим, какими окажутся итоги 2025 года.

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