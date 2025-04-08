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Питерец.ру » Общество » Когда в СПб ликвидируют свалки?

Когда в СПб ликвидируют свалки?

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
Pixabay
В СПб к 2030 году не останется ни одной несанкционированной свалки?

«Питерец.ру» отмечает, что в СПб продолжается борьба со свалками. Губернатор Александр Беглов поставил задачу полностью очистить от них город к 2030 году. Таковы планы городских властей, и эти намерения должны будут осуществляться.

Ликвидация свалок в черте города – одна из приоритетных задач. Известно, что в 2025 году на эти цели в бюджете предусмотрено более 900 млн. руб. В Смольном подчеркивают, что необходимо отработать механизм и начать ликвидацию выявленных свалок уже в этом году.

Также сформируют рейтинг районов, учитывающий общее число свалок, скорость их ликвидации и работу по предотвращению появления новых. Отчеты будут публиковаться ежемесячно. В итоге планируется освободить от незаконных свалок 70 га земли.

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