Нелегальным свалкам сказали «нет»

Борьба со свалками – дело нелегкое. Найти эти гигантские скопления мусора труда не составляет. Но для их ликвидации нужно предпринять немало усилий. Кто будет заниматься уборкой таких свалок?

Именно этот вопрос сейчас актуален для администрации Приморского р-на. Здесь имеются нелегальные свалки, которые нужно устранить до конца 2021 года. Районная администрация объявила конкурс, чтобы найти исполнителя. До 30 августа ведется прием заявок. После этого власти определятся с подрядчиком.

Этой компании нужно будет убрать до 500 квадратов мусора, а также установить конструкции, препятствующие въезд на очищенную территорию. На реализацию данной цели власти готовы выделить 25,46 млн. руб.

«Питерец.ру» отмечает, что в Петербурге ведется активная работа по ликвидацию свалок. Однако эта проблема по-прежнему остается актуальной. Периодически появляются новые горы мусора, которые приходится убирать.