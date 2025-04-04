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Питерец.ру » Экономика » В Ленобласти оценили потери от несанкционированных свалок

В Ленобласти оценили потери от несанкционированных свалок

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
rosbalt.ru
Несанкционированные свалки в Ленинградской области: ущерб экологии и меры по его устранению

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленобласти подсчитали ущерб, причиненный окружающей среде из-за несанкционированных свалок. По предварительным данным, он составил около 2,4 млрд. руб.

Проблема свалок в регионе остается актуальной. Местные власти и экологические организации продолжают бороться с нелегальными мусорными полигонами, которые наносят серьезный вред природе области.

Незаконные свалки не только ухудшают экологическую обстановку, но и приводят к снижению качества жизни местных жителей. Загрязнение окружающей среды негативно сказывается на флоре и фауне региона, а также может представлять опасность для здоровья людей.

Власти Ленобласти принимают меры по ликвидации свалок и предотвращению их появления в будущем. Однако проблема все еще требует пристального внимания и усилий со стороны всех участников процесса – государства, бизнеса и гражданского общества.

Экологические организации призывают жителей Ленинградской области сообщать о фактах появления несанкционированных свалок. Своевременная информация помогает оперативно реагировать на нарушения и минимизировать их последствия для окружающей среды.

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