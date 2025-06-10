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Скверы на намывных территориях Васильевского острова внесут в перечень ЗНОП

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Скверы на намывных территориях Васильевского острова войдут в перечень территорий ЗНОП

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал значительное расширение перечня земель, отнесенных к зеленым насаждениям общего пользования (ЗНОП). Это стало результатом принятия поправок к соответствующему закону Санкт-Петербурга, предложенных депутатами Законодательного Собрания города и одобренных Правительством. Данное решение, по словам губернатора, является важным шагом в реализации национальных проектов "Экологическое благополучие" и "Инфраструктура для жизни", инициированных Президентом России. Цель – увеличить долю зеленых насаждений в Санкт-Петербурге до 30% от общей площади города, формируя тем самым экологический каркас мегаполиса.

Процесс принятия поправок проходил в несколько этапов. Сначала, в конце марта, Правительство Санкт-Петербурга одобрило проект закона, предполагающий увеличение площади ЗНОП на 285 гектаров по всему городу. Однако, на этом работа не остановилась. Депутаты Законодательного Собрания, в ходе заседания постоянной комиссии по градостроительству, земельным и имущественным вопросам, внесли свои предложения, которые были тщательно рассмотрены и в итоге поддержаны. Эти поправки, ожидающие окончательного утверждения после второго и третьего чтения в Законодательном Собрании, привнесли существенные изменения.

Самое примечательное нововведение – включение в перечень ЗНОП четырех скверов, расположенных на намывных территориях Васильевского острова. Это беспрецедентный шаг, свидетельствующий о стремлении властей обеспечить экологически комфортную среду даже на новых, искусственно созданных участках города. Это решение имеет особое значение, так как намывные территории часто подвергаются критике из-за недостатка зеленых зон и потенциального дисбаланса между застройкой и природной средой. Включение скверов в категорию ЗНОП гарантирует их сохранение и развитие как важных элементов городской инфраструктуры.

В общей сложности, благодаря принятым поправкам, площадь зеленых насаждений общего пользования в Санкт-Петербурге увеличится еще на 11 тысяч квадратных метров. Это не просто количественное расширение, но и качественное улучшение городской среды. Новые зеленые зоны будут созданы не только на Васильевском острове, но и в других районах города. Конкретные локации на Васильевском острове включают в себя пространства на бульваре Александра Грина, улице Чирикова, Вилькицком бульваре и улице Виктора Конецкого. Эти скверы, ранее не относившиеся к ЗНОП, теперь получат соответствующий правовой статус, обеспечивающий их защиту от застройки и гарантирующий финансирование на их благоустройство и поддержание.

Включение новых территорий в перечень ЗНОП – это не просто формальность. Это важный шаг в рамках долгосрочной стратегии развития Санкт-Петербурга, направленной на создание экологически устойчивого и комфортного для жизни города. Он демонстрирует стремление властей к балансу между развитием городской инфраструктуры и сохранением окружающей среды. Это также является сигналом для инвесторов и застройщиков, подчеркивающий приоритетность экологических аспектов при планировании новых проектов. Работа над созданием экологического каркаса города продолжается, и принятые поправки являются значительным вкладом в это масштабное начинание. Дальнейшее развитие сети зеленых зон позволит существенно улучшить качество жизни петербуржцев, обеспечив доступ к чистым воздуху и комфортным местам для отдыха. В перспективе, это позитивно повлияет на экологическую обстановку в городе и привлечет внимание к вопросам устойчивого развития. Таким образом, принятие поправок – это не только техническое изменение законодательства, но и серьезный шаг на пути к созданию более зеленого и экологически благополучного Санкт-Петербурга.

Источник: Администрация Петербурга
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