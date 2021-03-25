Депутаты запретят застройку Ржевского лесопарка

Сегодня комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Санкт-Петербурга рассмотрела поправки ко второму чтению законопроекта об изменении закона о зелёных насаждениях общего пользования (ЗНОП). Комиссия рекомендовала ЗакСу внести (или сохранить) в перечень ЗНОП 100 га зеленых зон по предложению депутатов фракции «Справедливая Россия» Алексея Ковалева, Надежды Тихоновой и Александра Егоровым.
В пакет поправок, рекомендованных к принятию, вошли аналогичные предложениям справедливороссов территории: Ржевский лесопарк в Красногвардейском районе, Муринский парк в Калининском районе, Литовский сад в Выборгском районе, Полежаевский парк в Красносельском районе и локальные скверы в разных частях Петербурга.
Важной победой жителей Красногвардейского района депутат Надежда Тихонова считает включение в перечень ЗНОП резерва озеленения Ржевского лесопарка. Теперь часть лесопарка, расположенная на территории Санкт-Петербурга, наконец-то получит официальный статус зеленой зоны. Резерв озеленения – это неблагоустроенные пока территории, которые предназначены для развития зеленого фонда.
Ржевский лесопарк – лесной массив Охтинского учебно-опытного лесхоза, который в 1948 году был закреплен за Лесотехнической академией им. С.М. Кирова. Впоследствии земли многократно меняли свой правовой статус, но, по мнению МТУ Росимущества, в силу действия Лесного кодекса РФ оставались при этом в федеральной собственности и не перестали быть таковыми, когда частично вошли в административные границы Санкт-Петербурга. Долгое время юридически город не владел парком, и городская администрация не имела права тратить бюджетные деньги на его содержание – это считалось бы нецелевым расходованием бюджетных средств. Потому лесной массив, давно ставший излюбленным местом отдыха жителей Красногвардейского района, до сих пор никак не благоустраивается: не вывозится мусор, отсутствуют скамейки, урны, освещение. Наконец ситуация может измениться – лесопарк будет защищен от застройки, а садово-парковые службы начнут ухаживать за территорией.
Комиссия также поддержала предложение вернуть в ЗНОП часть Муринского парка, вырезанного под расширение спорткомплекса «Нова-Арена». Против новой стройки в парке активно выступили местные жители. По этой территории было подано семь одинаковых поправок: пять от депутатов «Единой России» и две от оппозиционных депутатов и фракций, включая «Справедливую Россию». Комиссия рекомендовала к принятию поправки депутатов от ЕР, а от оппозиции – к отклонению.
Кроме того, Законодательному собранию рекомендуется сохранить часть парка Интернационалистов, который правительство собиралось вырезать для расширения Южного шоссе, а также добавить в перечень ЗНОП береговую линию реки Охты у ЖК «Зима-Лето».
Вместе с тем, комиссия не поддержала предложения справедливороссов по сохранению/включению в перечень ЗНОП участка в парке Малиновка, газона у гостиницы Охтинская, лесополосы вдоль улицы Адмирала Черокова, части Южно-Приморского парка, где сейчас паркуются большегрузы.
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