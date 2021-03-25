Депутаты запретят застройку Ржевского лесопарка

Сегодня комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Санкт-Петербурга рассмотрела поправки ко второму чтению законопроекта об изменении закона о зелёных насаждениях общего пользования (ЗНОП). Комиссия рекомендовала ЗакСу внести (или сохранить) в перечень ЗНОП 100 га зеленых зон по предложению депутатов фракции «Справедливая Россия» Алексея Ковалева, Надежды Тихоновой и Александра Егоровым.

В пакет поправок, рекомендованных к принятию, вошли аналогичные предложениям справедливороссов территории: Ржевский лесопарк в Красногвардейском районе, Муринский парк в Калининском районе, Литовский сад в Выборгском районе, Полежаевский парк в Красносельском районе и локальные скверы в разных частях Петербурга.

Важной победой жителей Красногвардейского района депутат Надежда Тихонова считает включение в перечень ЗНОП резерва озеленения Ржевского лесопарка. Теперь часть лесопарка, расположенная на территории Санкт-Петербурга, наконец-то получит официальный статус зеленой зоны. Резерв озеленения – это неблагоустроенные пока территории, которые предназначены для развития зеленого фонда.

Ржевский лесопарк – лесной массив Охтинского учебно-опытного лесхоза, который в 1948 году был закреплен за Лесотехнической академией им. С.М. Кирова. Впоследствии земли многократно меняли свой правовой статус, но, по мнению МТУ Росимущества, в силу действия Лесного кодекса РФ оставались при этом в федеральной собственности и не перестали быть таковыми, когда частично вошли в административные границы Санкт-Петербурга. Долгое время юридически город не владел парком, и городская администрация не имела права тратить бюджетные деньги на его содержание – это считалось бы нецелевым расходованием бюджетных средств. Потому лесной массив, давно ставший излюбленным местом отдыха жителей Красногвардейского района, до сих пор никак не благоустраивается: не вывозится мусор, отсутствуют скамейки, урны, освещение. Наконец ситуация может измениться – лесопарк будет защищен от застройки, а садово-парковые службы начнут ухаживать за территорией.

Комиссия также поддержала предложение вернуть в ЗНОП часть Муринского парка, вырезанного под расширение спорткомплекса «Нова-Арена». Против новой стройки в парке активно выступили местные жители. По этой территории было подано семь одинаковых поправок: пять от депутатов «Единой России» и две от оппозиционных депутатов и фракций, включая «Справедливую Россию». Комиссия рекомендовала к принятию поправки депутатов от ЕР, а от оппозиции – к отклонению.

Кроме того, Законодательному собранию рекомендуется сохранить часть парка Интернационалистов, который правительство собиралось вырезать для расширения Южного шоссе, а также добавить в перечень ЗНОП береговую линию реки Охты у ЖК «Зима-Лето».

Вместе с тем, комиссия не поддержала предложения справедливороссов по сохранению/включению в перечень ЗНОП участка в парке Малиновка, газона у гостиницы Охтинская, лесополосы вдоль улицы Адмирала Черокова, части Южно-Приморского парка, где сейчас паркуются большегрузы.

Комментирует Надежда Тихонова:

– Вопросом статуса Ржевского лесопарка я занимаюсь весь созыв – уже почти пять лет. Были многочисленные встречи с комитетом имущественных отношений, Росимуществом, попытки договориться. С жителями вместе отбивали атаки застройщиков на беззащитный с точки зрения закона лесопарк – то туда собирались перенести Ленинградский зоопарк, то построить ТЭЦ на территории Ленобласти. Очень рада, что удалось эту тему довести до конца. Конечно, впереди еще долгий путь облагораживания парка, но представители комитета по благоустройству не один раз заявляли, что готовы им заняться, как только у них будут полномочия. Надеюсь, свое слово они сдержат.