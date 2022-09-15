Комиссия поддержала законопроект, который обеспечивает единство кадровой политики Петербурга

Постоянная комиссия по организации публичной власти и административно-территориальному устройству сегодня поддержала законопроект «О внесении изменения в закон Санкт-Петербурга «О реестре государственных должностей Санкт-Петербурга и реестре должностей государственной гражданской службы Санкт-Петербурга». Депутаты Михаил Барышников, Юрий Гладунов и Денис Четырбок предлагают распространить право создавать не указанные в Реестре должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга заместителей руководителей структурных подразделений на государственные органы города. По мнению авторов, это необходимо для обеспечения единства подходов в реализации кадровой политики Петербурга.

Члены комиссии обсудили проект Закона «О внесении изменений в закон Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего пользования». Документ был внесен Муниципальным Советом МО «Владимирский округ». Муниципалитет предлагает передать ему сквер, который расположен около дома № 38 по Загородному проспекту и в настоящее время относится к ЗНОП городского значения. Депутаты местного совета полагают, что это позволит им произвести благоустройство территории, регулярно использующейся для проведения культурно-массовых мероприятий округа. Однако добиться взаимопонимания с профильными органами исполнительной власти у них до сих пор не получилось. По итогам дискуссии комиссия решила оставить решение этого вопроса на усмотрение депутатов ЗС СПб.