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Питерец.ру » Общество » Сквер в Кузнечном переулке не получит статус зоны зеленых насаждений

Сквер в Кузнечном переулке не получит статус зоны зеленых насаждений

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
ЗакС отказался защищать от застройки сквер в Кузнечном переулке

Сквер в Кузнечном переулке рядом с музеем Достоевского не получит статус зоны зеленых насаждений общего пользования, что могло бы защитить его от возможной застройки. Соответствующую поправку в закон о ЗНОП в среду, 31 марта, утвердило Заксобрание Петербурга.

Автором поправки выступила комиссия по городскому хозяйству ЗакСа. Позже депутат от "Яблока" Борис Вишневский внес другое предложение - оставить за сквером защитный статус, однако парламентское большинство его не поддержало. 

Он призвал спикера ЗакСа Вячеслава Макарова бороться с уплотнительной застройкой не только в Петроградской районе. 

Перед первым чтением включить сквер в защитный перечень предложил губернатор Александр Беглов. Ранее, в ходе своей предвыборной кампании, он обещал местным жителям сохранить здесь зелёную зону. Ко второму чтению комиссия ЗакСа внесла поправку, исключающую эту территорию из списка ЗНОП. Представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков при этом объяснил, что в сквере возможно появление здания музея Достоевского по новому, ранее не представленному общественности проекту. 

- В настоящее время речь не идёт о строительстве. Речь идёт о создании условий для всестороннего рассмотрения данного вопроса, - заявил Шестериков уже на пленарном заседании. 

Поправку Вишневского поддержали только 10 депутатов. Большинство представителей "Единой России" вообще не проголосовали по данному вопросу.

Источник: ЗакС.Ру
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