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Питерец.ру » Общество » Ржевский лесопарк получил официальный статус зелёной зоны

Ржевский лесопарк получил официальный статус зелёной зоны

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Ржевский лесопарк получил официальный статус зелёной зоны

Сегодня депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга большинством голосов приняли поправки ко второму чтению законопроекта об изменении закона о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП). Поправками в перечень ЗНОП внесли 100 га зеленых зон по предложению депутатов фракции "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" Алексея Ковалева, Надежды Тихоновой и Александра Егоровым.

В пакет принятых поправок вошли Ржевский лесопарк в Красногвардейском районе, Муринский парк в Калининском районе, Литовский сад в Выборгском районе, Полежаевский парк в Красносельском районе и локальные скверы в разных частях Петербурга.

Важной победой жителей Красногвардейского района депутат Надежда Тихонова считает включение в перечень ЗНОП резерва озеленения Ржевского лесопарка. Теперь часть лесопарка, расположенная на территории Санкт-Петербурга, наконец-то получил официальный статус зеленой зоны. Резерв озеленения – это неблагоустроенные пока территории, которые предназначены для развития зеленого фонда.

Ржевский лесопарк – лесной массив Охтинского учебно-опытного лесхоза, который в 1948 году был закреплен за Лесотехнической академией им. С.М. Кирова. Впоследствии земли многократно меняли свой правовой статус, но, по мнению МТУ Росимущества, в силу действия Лесного кодекса РФ оставались при этом в федеральной собственности и не перестали быть таковыми, когда частично вошли в административные границы Санкт-Петербурга. Долгое время юридически город не владел парком, и городская администрация не имела права тратить бюджетные деньги на его содержание – это считалось бы нецелевым расходованием бюджетных средств. Потому лесной массив, давно ставший излюбленным местом отдыха жителей Красногвардейского района, до сих пор никак не благоустраивается: не вывозится мусор, отсутствуют скамейки, урны, освещение. Наконец ситуация может измениться – лесопарк будет защищен от застройки, а садово-парковые службы начнут ухаживать за территорией.

Депутаты также вернули в ЗНОП часть Муринского парка, вырезанного под расширение спорткомплекса "Нова-Арена". Против новой стройки в парке активно выступили местные жители.

Кроме того, принято решение сохранить часть парка Интернационалистов, который правительство собиралось вырезать для расширения Южного шоссе, а также добавить в перечень ЗНОП береговую линию реки Охты у ЖК "Зима-Лето".

Вместе с тем, депутаты отклонили предложения справедливороссов по сохранению/включению в перечень ЗНОП участка в парке Малиновка, газона у гостиницы Охтинская, лесополосы вдоль улицы Адмирала Черокова, части Южно-Приморского парка, где сейчас паркуются большегрузы.

Источник: Справедливая Россия
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