ента новостей

14:21
В Петербурге полицейские ликвидировали канал нелегальной миграции
12:25
В Кингисеппе поймали мигранта подозреваемого в изнасиловании пенсионерки
12:11
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке яхты «Мария» и барже-буксирного состава
12:07
Telegram будет бороться с мошенничеством в сфере криптовалюты
12:03
Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке состава «МБ-1204» + «Стр.№165» + «Урал-20»
11:39
В Кингисеппе задержали женщину, устроившую дебош в кафе
11:37
Петербург в лидерах по размещению в хостелах
11:35
Во Фрунзенском районе «Лада» сбила 17-летнего пешехода
11:29
В Центральном районе пенсионерка перевела аферистам более 11 млн рублей
11:04
Искусственный интеллект помогает ремонтировать дороги
10:42
В HeadHunter определили конкуренцию в профессиях
10:00
Петербург не входит в число лидеров по ипотеке
00:43
Деян Станкович с поражения дебютировал на посту главного тренера «Спартака», проигравшего в Оренбурге со счётом 0:2
20:54
В Ленобласти на трассе «Скандинавия» в ДТП пострадало пять человек
12:12
В Московском районе ресторанный дебошир порезал женщину
11:58
На проспекте Художников мужчине выстрелили в лицо из пневматического пистолета
00:05
Петербургская шахматистка Татьяна Гетьман вошла в тройку на крупном турнире «Moscow Open – 2024», победительницей которого стала нижегородка Екатерина Гольцева
23:09
Гроссмейстер Жамсаран Цыдыпов стал победителем «Moscow Open – 2024», набрав 7,5 очков из 9, а лучшими из петербуржцев стали Владимир Шкуратов (11-е место) и Семён Пузыревский (12-е место)
22:37
Новичок футбольного «Зенита» Максим Глушенков сделал дубль в матче 1-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», который петербургский клуб выиграл со счётом 4:0
13:13
На берегу Финского залива открыт новый экомаршрут «Бугаиная тропа»
13:05
В районе развязки КАД с Софийской улицей на месяц перекроют две полосы
12:52
Под Кингисеппом в ДТП пострадал пешеход и водитель иномарки
12:42
В Лужском районе на трассе "Санкт-Петербург-Псков" в лобовом ДТП с грузовиком погиб водитель иномарки
12:37
В Ленобласти задержали мигранта зарезавшего соотечественника
12:30
В ДТП на Свердловской набережной пострадал 2-летний пассажир «Мерседеса»
12:21
На Товарищеском проспекте при столкновении иномарки с автобусом пострадало три человека
12:16
В Мурино задержали курьера мошенников, обманувшего пенсионерку с улицы Коллонтай
12:09
Из квартиры на проспекте Космонавтов «домушники» похитили 10 миллионов рублей
12:05
В Ленобласти с погоней и стрельбой останавливали подростка на «Жигулях»
10:02
За проезд платят электронными способами
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Петербург в лидерах по размещению в хостелах

Петербург в лидерах по размещению в хостелах

0
50
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Северная столица оказалась в числе лидеров по бронированию в хостелах

«Питерец.ру» сообщает, что 59% человек, останавливающихся в хостелах РФ, делают это сроком на 1 день. При этом 36% подобных случаев приходится на Москву, где стоимость такого размещения составляет около 900 руб.

2-е место в рейтинге занял город на Неве. Хостелы в Петербурге выбирают 17% туристов. При этом цены здесь немного выше, чем в Москве – за день в СПб придется заплатить в районе 1100 руб. Далее в рейтинге бронирования идут Казань, Калининград, Иркутск. Остановка там обойдется в 1700, 1200 и 950 руб.

Также напоминаем, что с начала года в Петербурге побывало около 5 млн. человек. Туристы платили курортный сбор, который принес городской казне более 200 млн. руб. При этом 76 млн. руб. было собрано в июне.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

12-07-2024, 09:38
Вот вам и курортный сбор!
9-09-2022, 08:07
Сколько людей побывало в Петербурге
17-03-2020, 08:46
Лидеры по просрочкам
21-03-2017, 07:03
Где отдыхать на майские праздники?
21-03-2023, 10:28
Петербург занял лишь 7 место в рейтинге регионов по уровню зарплат
12-06-2023, 22:32
Выбираем идеальный вариант места ночлега в Алматы

Происшествия на дорогах

0
48
Сегодня, 11:35
Во Фрунзенском районе «Лада» сбила 17-летнего пешехода
0
110
Вчера, 20:54
В Ленобласти на трассе «Скандинавия» в ДТП пострадало пять человек
0
268
20-07-2024, 12:52
Под Кингисеппом в ДТП пострадал пешеход и водитель иномарки
0
212
20-07-2024, 12:42
В Лужском районе на трассе "Санкт-Петербург-Псков" в лобовом ДТП с грузовиком погиб водитель иномарки
Наверх