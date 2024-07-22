Петербург в лидерах по размещению в хостелах

«Питерец.ру» сообщает, что 59% человек, останавливающихся в хостелах РФ, делают это сроком на 1 день. При этом 36% подобных случаев приходится на Москву, где стоимость такого размещения составляет около 900 руб.

2-е место в рейтинге занял город на Неве. Хостелы в Петербурге выбирают 17% туристов. При этом цены здесь немного выше, чем в Москве – за день в СПб придется заплатить в районе 1100 руб. Далее в рейтинге бронирования идут Казань, Калининград, Иркутск. Остановка там обойдется в 1700, 1200 и 950 руб.

Также напоминаем, что с начала года в Петербурге побывало около 5 млн. человек. Туристы платили курортный сбор, который принес городской казне более 200 млн. руб. При этом 76 млн. руб. было собрано в июне.