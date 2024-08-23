Петербург попал в топ-3 по отдыху компаниями

Петербург стал популярным туристическим направлением. Город на Неве охотно посещают россияне, а также зарубежные гости. Причем это касается различных категорий туристов.

«Питерец.ру» сообщает, что СПб вошел в число лидеров рейтинга среди направлений, популярных для отдыха компаниями. Для его определения учитывали показатели бронирования отелей.

1 место занял Сочи – на долю этого курорта приходится 12% бронирования. Петербург оказался на 2-й строчке – с показателей 6%. Тройку замкнула Анапа – там было 5% от числа всех заявок.

В среднем компании приезжают в СПб на 4 дня, а проживание здесь обходится в 6,1 тыс. руб. в сутки. В Сочи в основном едут на неделю и платят 5,8 тыс. руб. за ночь, а в Анапу отправляются на 8 дней.