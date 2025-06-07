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Питерец.ру » Общество » Запретят стоянки на велодорожках?

Запретят стоянки на велодорожках?

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
globallookpress.com
Власти намерены запретить стоянки на велосипедных дорожках на набережной Фонтанки

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб обсуждается инициатива, направленная на улучшение условий для велосипедистов и пешеходов. Речь идет о запрете стоянки на велосипедных дорожках. Это поможет снизить количество заторов в тех местах и сделает их более безопасными для использования.

Если решение будет принято, на набережной Фонтанки и других подобных участках велосипедисты смогут свободно передвигаться без препятствий в виде припаркованных автомобилей. Это заметно облегчит перемещение владельцам экологичного двухколесного транспорта.

Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время. Власти проведут анализ ситуации и оценят возможные последствия введения запрета.

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