Запретят стоянки на велодорожках?

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб обсуждается инициатива, направленная на улучшение условий для велосипедистов и пешеходов. Речь идет о запрете стоянки на велосипедных дорожках. Это поможет снизить количество заторов в тех местах и сделает их более безопасными для использования.

Если решение будет принято, на набережной Фонтанки и других подобных участках велосипедисты смогут свободно передвигаться без препятствий в виде припаркованных автомобилей. Это заметно облегчит перемещение владельцам экологичного двухколесного транспорта.

Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время. Власти проведут анализ ситуации и оценят возможные последствия введения запрета.