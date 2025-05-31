В Ленобласти появилась новая возможность использования маткапитала

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленобласти принято решение, позволяющее использовать часть средств маткапитала для приобретения детского питания. Эта инициатива направлена на поддержку семей с детьми и улучшение качества их жизни.

Ранее подобные меры поддержки в регионе не практиковались. Теперь родители смогут тратить маткапитал на покупку продуктов для детского питания в магазинах или аптеках, а также на специализированные товары, необходимые для здоровья и полноценного развития малышей.

Ожидается, что это нововведение окажет значительную помощь многодетным семьям и семьям с маленькими детьми, улучшив их финансовое положение и обеспечив более комфортные условия для воспитания ребенка.