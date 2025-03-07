Чиновникам СПб могут разрешить штрафовать за нарушение парковки

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб чиновники могут получить право штрафовать за нарушение правил парковки. Это предложение рассматривается в рамках усилий по улучшению ситуации с парковкой в городе.

По данным источника, близкого к городской администрации, инициатива направлена на повышение ответственности за соблюдение правил парковки. Предполагается, что чиновники, обладающие такими полномочиями, будут более строго следить за нарушениями и стимулировать водителей соблюдать действующие правила.

Однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Инициатива петербургских властей направлена в Госдуму и будет рассмотрена парламентариями. В случае одобрения идеи, чиновники получат право выписывать штрафы за парковку в неположенных местах, а также за другие нарушения правил парковки. Размер штрафов будет определен в соответствии с действующим законодательством.