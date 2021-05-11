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Питерец.ру » Общество » На КАД между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе перекроют две полосы движения

На КАД между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе перекроют две полосы движения

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Опубликовал: Вадик Котов
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На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Таллинским и Красносельским шоссе перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством дорожных работ на участке между транспортной развязкой на пересечении с Таллинским шоссе (А-180 «Нарва») и транспортной развязкой на пересечении с автомобильной дорогой «Стрельна – Пески» (Красносельское шоссе) (км 80 – км 85 внутреннего кольца) будут перекрыты две полосы движения.

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 11 по 18 мая будут перекрыты для движения автомобильного транспорта вторая и третья полосы, а по первой полосе будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. На данном участке дороги всего три полосы для движения» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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