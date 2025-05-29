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Питерец.ру » Общество » На КАД между развязками с Мурманским и Рябовским шоссе перекроют две полосы

На КАД между развязками с Мурманским и Рябовским шоссе перекроют две полосы

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На внешнем кольце КАД между развязками с Мурманским и Рябовским шоссе перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») информирует о временных ограничениях движения на участке кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга (КАД, трасса А-118). Ограничения связаны с проведением дорожных работ.

На участке между транспортной развязкой с Мурманским шоссе (Р-21 «Кола») и транспортной развязкой с автомобильной дорогой Санкт-Петербург – Всеволожск – Морье (Рябовское шоссе) будет частично перекрыто движение. По информации начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Ильи Пузыревского, с 31 мая по 17 июня будут закрыты для проезда третья и четвертая полосы движения в связи с работами по устранению колейности дорожного полотна. На первой и второй полосах будет действовать ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Работы проводятся в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также световая сигнализация. Информация о перекрытии полос отображается на электронных табло автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Работы ведутся на внешнем кольце КАД, с 49-го по 41-й километр, круглосуточно, в две смены. Устранение колейности производится на третьей и четвертой полосах. Пузыревский отметил, что сроки завершения работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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