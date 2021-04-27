На КАД между развязками с Таллинским шоссе и ЗСД перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД) в связи с производством дорожных работ на участке между транспортной развязкой на пересечении с Таллинским шоссе (А-180 «Нарва») и транспортной развязкой в узле пересечения с трассой ЗСД и с Дачным проспектом (км 81+800 – км 73+000 внешнего кольца) будут перекрыты две полосы движения.

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 29 апреля по 10 мая 2021 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта две полосы на внешнем кольце КАД, а по оставшимся свободными для движения будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«На участке км 81+800 – км 79+277 всего три полосы движения. Будут закрыты вторая и третья полосы. На участке км 79+277 – км 73+000 всего четыре полосы движения. Будут закрыты третья и четвёртая полосы» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.