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Питерец.ру » Общество » На КАД между развязками с Красносельским и Таллинским шоссе перекроют две полосы

На КАД между развязками с Красносельским и Таллинским шоссе перекроют две полосы

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Опубликовал: Вадик Котов
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На внешнем кольце КАД между развязками с Красносельским и Таллинским шоссе перекроют две полосы движения

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-118 Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга (далее - КАД), на участке между транспортной развязкой на пересечении с автомобильной дорогой «Стрельна – Пески» (Красносельское шоссе) и транспортной развязкой на пересечении с Таллинским шоссе (А-180 «Нарва») будут перекрыты две полосыдвижения.

«В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 14 по 20октября будут перекрыты для движения автомобильного транспорта вторая и третья полосы, а по первой полосебудет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

​Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

​Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

​Информация о перекрытии полос будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Работы будут производиться на участке внешнегокольца КАД с 83 по 80 километр, в круглосуточном режиме, в две смены. Устранять колейность будут на второй и третьей полосах. На данном участке дороги всего шесть полос для движения, по три полосы в каждом направлении.Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».    

​ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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