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Питерец.ру » Общество » В лесах Ленобласти нашли редчайший цветок

В лесах Ленобласти нашли редчайший цветок

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
47channel.ru
В Ленобласти обнаружено уникальное растение: сообщаем подробности

«Питерец.ру» сообщает, что в лесах ЛО был найден редкий цветок — Венерин башмачок, занесенный в Красную книгу. Это открытие имеет большое значение для региона, так как Венерин башмачок считается редким и уязвимым видом.

Цветок назван в честь уникальной формы, похожей на туфельку. Венериному башмачку нужна известковая почва. Он может находиться в одном месте до столетия и расти в различных регионах — от Туманного Альбиона до Востока. Но из-за своей редкости и уязвимости требует особой охраны.

Такая орхидея охраняется в РФ и Европе с 19-го века. Венерин башмачок легко погибает, если его сорвать, так что специалисты настоятельно рекомендуют не собирать его. Зато можно любоваться этим прекрасным цветком на фотографиях или в живой природе, не нанося ему вреда.

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