Депутаты парламента присоединились к акции «Белый цветок»

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга поддержали благотворительную акцию «Белый цветок». Парламентарии пришли на заседание с белой бутоньеркой на лацкане пиджака, а в Мариинском дворце открылась выставка фотографий, рассказывающая об истории возникновения акции.
Основу выставки составили фотографии из коллекции Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, запечатлевшие горожан – участников Дня белого цветка 1911 и 1912 годов. На соседствующих с ними цветных фотографиях представлены современники-организаторы и участники акции «Белый цветок», преемники и продолжатели идеи.
Язык «Белого цветка» – универсальный язык милосердия, на котором Петербургский детский хоспис призывает оказывать помощь не только тяжелобольным детям, но и всем людям, попавшим в беду.
Председатель совета попечителей Санкт-Петербургского Государственного автономного учреждения здравоохранения «Хоспис (детский)», депутат Законодательного Собрания Павел Крупник отметил высокую социальную значимость выставки.
Акция «Белый цветок» стала благотворительной традицией в 1911 году по инициативе Императора Николая II и его супруги Александры Федоровны. Романовы входили во Всероссийскую Лигу для борьбы с туберкулезом, которая смогла объединить усилия всех слоев населения для помощи больным. Монаршая семья готовила поделки и сувениры для благотворительной ярмарки, а в день «Белого цветка» горожане покупали белые цветы и жертвовали деньги в пользу больных.