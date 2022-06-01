Депутаты парламента присоединились к акции «Белый цветок»

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга поддержали благотворительную акцию «Белый цветок». Парламентарии пришли на заседание с белой бутоньеркой на лацкане пиджака, а в Мариинском дворце открылась выставка фотографий, рассказывающая об истории возникновения акции.

Основу выставки составили фотографии из коллекции Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, запечатлевшие горожан – участников Дня белого цветка 1911 и 1912 годов. На соседствующих с ними цветных фотографиях представлены современники-организаторы и участники акции «Белый цветок», преемники и продолжатели идеи.

– Мы должны объединять небезразличных к чужому горю людей и бережно хранить традиции взаимопомощи. Благотворительная акция «Белый цветок» рассказывает о ребятах, столкнувшихся с этой бедой. Знаю, что в нашем городе много бизнесменов, для которых добро, сочувствие и милосердие – не пустые слова. В Международный День защиты детей хочу попросить не оставаться равнодушными и проявить внимание к детям, которые нуждаются в нашей с вами поддержке, – сказал спикер петербургского парламента Александр Бельский.

Язык «Белого цветка» – универсальный язык милосердия, на котором Петербургский детский хоспис призывает оказывать помощь не только тяжелобольным детям, но и всем людям, попавшим в беду.

– Милосердие в Петербурге – это не пустое слово. Это то, чем каждый из нас, надеюсь, обеспокоен. Уверен, что «Белый цветок» напомнит жителям и гостям нашего города, что поддержка может понадобиться кому-то, кто живёт рядом. Этой акцией доброты мы хотим передать эту созидательную энергию всем неравнодушным, – подчеркнул основатель первого хосписа в России, протоиерей Александр Ткаченко.

Председатель совета попечителей Санкт-Петербургского Государственного автономного учреждения здравоохранения «Хоспис (детский)», депутат Законодательного Собрания Павел Крупник отметил высокую социальную значимость выставки.

– Сейчас нелегко всем. Особо остро ощущаешь и чувствуешь, что можешь и должен помочь другим, когда приезжаешь в детский хоспис. В петербургском хосписе получают уход свыше трех сотен детей, для них и для их семей мы проводим акцию «Белый цветок». Этой выставкой мы хотим привлечь внимание к сложной теме, подчеркнуть ее важность для общества, показать исторические корни, – добавил он.

Акция «Белый цветок» стала благотворительной традицией в 1911 году по инициативе Императора Николая II и его супруги Александры Федоровны. Романовы входили во Всероссийскую Лигу для борьбы с туберкулезом, которая смогла объединить усилия всех слоев населения для помощи больным. Монаршая семья готовила поделки и сувениры для благотворительной ярмарки, а в день «Белого цветка» горожане покупали белые цветы и жертвовали деньги в пользу больных.