ента новостей

17:48
Политолог Соловейчик: Смольный не смог организовать поставки автобусов перед вторым этапом транспортной реформы
17:18
Дворцовый сад открылся для детей, горожан и гостей города
16:10
Выставка Алексея Сильникова «Волшебный Петербург»
15:25
В Петербурге объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности
15:16
В Ленобласти байкер скончался после удара о грузовик
15:09
В Ленобласти поезд насмерть сбил пешехода
14:27
Полицейские задержали двух лжесоцработниц, похитивших накопления пенсионеров
14:20
В Петербурге в результате обысков полицейские в холодильнике нашли наркотики
14:17
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в хулиганской стрельбе
12:18
Депутаты парламента присоединились к акции «Белый цветок»
12:15
В Петербурге встретили росгвардейцев, вернувшихся из районов проведения спецоперации на Украине
12:14
Разводку Ладожского моста перенесли по просьбе судовладельца
12:12
В Ленобласти произошло тройное ДТП
09:55
В Петербурге задержан мигрант за приставания к несовершеннолетней
09:49
Житель Гатчины задержан за постановочный угон
09:35
В Петербурге подросток на самокате попал под автобус
09:21
Росгвардейцы поздравили воспитанников петербургского детсада с Днем защиты детей
09:19
Крупнейшие в мире военно-морские учения углубляют напряженность в отношениях США с Китаем
08:48
Из доцента в судьи
08:15
Где лучше отдыхать?
07:37
Интернет стал катастрофой
23:36
Футбол в голодном городе: фильм про игру в Ленинграде 42-го приурочили к годовщине легендарного матча
19:46
В Ленобласти грузовой поезд насмерть сбил мужчину
19:40
Выставка «Город и Мы..»
17:10
Баскетбольный «Зенит» сотворил чудо в Москве и продлил финальную серию Лиги ВТБ
15:52
Кандидатов в Молодежный парламент ждет третий этап
13:17
Выставка «B&W REFLECTIONS»
13:11
Выставка «Ангелы. Птицы. Рыцари. Звери»
12:35
В Петербурге задержали группу закладчиков наркотиков
10:48
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве бывшей подруги во Всеволожске
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Депутаты парламента присоединились к акции «Белый цветок»

Депутаты парламента присоединились к акции «Белый цветок»

0
71
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга поддержали благотворительную акцию «Белый цветок».

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга поддержали благотворительную акцию «Белый цветок». Парламентарии пришли на заседание с белой бутоньеркой на лацкане пиджака, а в Мариинском дворце открылась выставка фотографий, рассказывающая об истории возникновения акции.  
Основу выставки составили фотографии из коллекции Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, запечатлевшие горожан – участников Дня белого цветка 1911 и 1912 годов. На соседствующих с ними цветных фотографиях представлены современники-организаторы и участники акции «Белый цветок», преемники и продолжатели идеи.

– Мы должны объединять небезразличных к чужому горю людей и бережно хранить традиции взаимопомощи. Благотворительная акция «Белый цветок» рассказывает о ребятах, столкнувшихся с этой бедой. Знаю, что в нашем городе много бизнесменов, для которых добро, сочувствие и милосердие – не пустые слова. В Международный День защиты детей хочу попросить не оставаться равнодушными и проявить внимание к детям, которые нуждаются в нашей с вами поддержке, – сказал спикер петербургского парламента Александр Бельский. 

Язык «Белого цветка» – универсальный язык милосердия, на котором Петербургский детский хоспис призывает оказывать помощь не только тяжелобольным детям, но и всем людям, попавшим в беду.  

– Милосердие в Петербурге – это не пустое слово. Это то, чем каждый из нас, надеюсь, обеспокоен. Уверен, что «Белый цветок» напомнит жителям и гостям нашего города, что поддержка может понадобиться кому-то, кто живёт рядом. Этой акцией доброты мы хотим передать эту созидательную энергию всем неравнодушным, – подчеркнул основатель первого хосписа в России, протоиерей Александр Ткаченко. 

Председатель совета попечителей Санкт-Петербургского Государственного автономного учреждения здравоохранения «Хоспис (детский)», депутат Законодательного Собрания Павел Крупник отметил высокую социальную значимость выставки.  

– Сейчас нелегко всем. Особо остро ощущаешь и чувствуешь, что можешь и должен помочь другим, когда приезжаешь в детский хоспис. В петербургском хосписе получают уход свыше трех сотен детей, для них и для их семей мы проводим акцию «Белый цветок». Этой выставкой мы хотим привлечь внимание к сложной теме, подчеркнуть ее важность для общества, показать исторические корни, – добавил он.

Акция «Белый цветок» стала благотворительной традицией в 1911 году по инициативе Императора Николая II и его супруги Александры Федоровны. Романовы входили во Всероссийскую Лигу для борьбы с туберкулезом, которая смогла объединить усилия всех слоев населения для помощи больным. Монаршая семья готовила поделки и сувениры для благотворительной ярмарки, а в день «Белого цветка» горожане покупали белые цветы и жертвовали деньги в пользу больных. 

Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

22-11-2017, 13:15
Театральная акция «Черная Пятница – Белый четверг»
31-08-2018, 15:00
Участники команды «Молодежки ОНФ» в Петербурге присоединились к акции «Привет, ромашки!»
14-04-2022, 15:02
Под Санкт-Петербургом росгвардейцы присоединились к всероссийской акции «Своих не бросаем»
1-03-2015, 10:22
Выставка раритетных фотографий
9-07-2021, 10:25
Выставка «Алатас – Белый камень»
30-11-2021, 08:26
Руслан Белый не смог выступить

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
47
Сегодня, 15:16
В Ленобласти байкер скончался после удара о грузовик
0
69
Сегодня, 12:12
В Ленобласти произошло тройное ДТП
0
79
Сегодня, 09:35
В Петербурге подросток на самокате попал под автобус
0
111
30-05-2022, 14:12
В Ленобласти 60-летняя женщина перевернулась на снегоболотоходе и погибла
Наверх