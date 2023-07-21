На Дудергофских высотах откроется обновленная экологическая тропа

Первыми посетителями обновленной экотропы станут жители Красносельского района. Они смогут отправиться по ней на экскурсию в ближайшую субботу – в День Дудергофа, который ежегодно отмечается в конце июля. Праздник связан с датой 24 июля 1883 года, когда была освящена церковь Святой Ольги, ставшая в свое время центром жизни старого Дудергофа, но не сохранившаяся до наших дней.

Протяжённость маршрута составляет более 2 км, время прохождения – около 2 часов. В этом году по всей территории памятника природы установили 20 новых тематических стендов. Из размещенной на них информации можно узнать о владельцах Дудергофа, местных топонимах, старинных постройках, среди которых уникальное здание Дудергофского вокзала, геологической истории образования высот, подземных водах и родниках, уникальной флоре: деревьях, кустарниках, примечательных травянистых растениях, орхидеях и первоцветах.

«В Петербурге охрана окружающей среды, обеспечение экологического благополучия жителей – в числе главных приоритетов городского правительства. Мы одни из первых в России начали создавать особо охраняемые природные территории в черте города. Сейчас у нас 17 таких территорий. Там сохраняются ценнейшие природные комплексы, редкие виды животных и растений. Ведется работа по экологическому просвещению. Мы привлекаем внимание людей к вопросам охраны окружающей среды, стремимся развивать бережное отношение к природе, повышать экологическую ответственность жителей, в первую очередь – подрастающего поколения, чтобы помочь сформировать осознанное и рациональное потребление, сохранить ценные ресурсы», - отметил губернатор Александр Беглов.

Памятник природы «Дудергофские высоты» был создан в 1992 году. Он расположен в южной части Красносельского района. Заповедная территория включает Воронью и Ореховую горы. Высота Ореховой горы достигает 176 метров. Это высшая точка Санкт‑Петербурга.

Главная природная особенность территории - уникальный для Петербурга широколиственный лес, который характерен для более южных широт. В травянистом ярусе леса растут непривычные для петербургской природы печеночница, хохлатка, медуница, чина, фиалки и другие растения. Благодаря особому составу почв на высотах произрастают 8 видов орхидей, один из которых занесен в Красную книгу России ― Венерин башмачок настоящий. Среди представителей животного мира особую ценность представляет гребенчатый тритон, практически вымерший на территории города.

Местность интересна и своей историей. В 1826 году Николай I подарил Дудергоф своей супруге − Александре Федоровне. По указу императрицы здесь был заложен Нагорный парк. С XIX века Дудергоф становится одним из известных дачных пригородов Петербурга, популярным местом отдыха и ботанических экскурсий. Во время Великой Отечественной войны Дудергофские высоты были оккупированы немецкими войсками, которые координировали отсюда обстрелы Ленинграда. У подножия Ореховой горы расположен военный мемориал «Батарея А» в память о моряках, погибших при обороне Дудергофа.

Заповедные или особо охраняемые природные территории (ООПТ) - одна из наиболее эффективных форм охраны природы, позволяющая сохранять и восстанавливать биологическое и ландшафтное разнообразие. На сегодняшний день природно-заповедный фонд города состоит из 10 государственных природных заказников и 7 памятников природы. Их общая площадь - 9212 га, что составляет 6,4% площади города. Они расположены в 8 районах города, но по количеству лидируют Курортный, Приморский и Петродворцовый.