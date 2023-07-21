ента новостей

15:35
В Петербурге задержан разбойник, ударивший мужчину арматурой и отобравший телефон
15:26
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
15:23
В Петербурге задержан злодей ограбивший школьного учителя
14:15
В Петербурге установили арт-объект в форме большого сердца
12:46
Выставка «Санкт-Петербург-Африка. Контуры взаимодействия»
12:42
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке яхты «Хортица»
12:37
На Дудергофских высотах откроется обновленная экологическая тропа
12:26
В Петербурге задержали подозреваемого в повреждении банкомата
12:23
В ДТП на КАД погиб сотрудник ГИБДД прибывший оформлять другое ДТП
02:06
На шахматном турнире «Moscow Open – 2023» единоличным лидером стал выигравший пятую партию подряд Макарян, а Горячкина потерпела второе поражение и пока занимает 51-е место
00:19
Петербургские коммунисты организовали творческий вечер и чтение стихов на улице в ознаменование 130-летия великого поэта Владимира Маяковского
20:22
В 4-м туре турнира «Moscow Open – 2023» лучший шахматист Ленобласти Даниил Линчевский сенсационно проиграл белыми, а у женщин лидируют Баделько и Войт
15:52
В Приозерске состоится чемпионат Европы по городошному спорту
15:49
Дети из Белгородской области посетили Мариинский дворец
14:04
Невский экологический оператор совместно с Эко Лэнд презентовали современное решение для санитарной обработки контейнеров
14:02
Росгвардия обеспечивает безопасность альтернативного маршрута в Крым через ДНР
11:48
В двух районах Петербурга с 22 июля планируется закрытие дорожного движения
11:23
В Ленобласти 3-летний мальчик выпал из окна 5-го этажа
11:17
В Кудрово иномарка сбила 7-летнего мальчика на самокате
11:14
В Тихвине задержали подозреваемого в грабеже
11:06
Работы по ликвидации колейности на большом участке КАД завершены досрочно
11:03
В Любани задержан подозреваемый в нападении на прохожего
10:57
В Петербурге мужчина на электросамокате сбил 8-летнего мальчика на обычном самокате
10:52
В Петербурге задержали похитителя мотоцикла «Хонда»
10:47
В Петербурге задержали рецидивиста присвоившего деньги с карты пенсионерки
10:40
В Петербурга задержали похитителя автомобиля
03:03
На шахматном турнире «Moscow Open 2023» по 3 очка за 3 тура набрлаи Нестеров, Звягинцев и Захарцов, у женщин лидирует Ирина Василевич
01:29
Не успели продать Малкома, теперь ещё и Клаудиньо уходит в бразильский «Фламенго»?
18:34
Петербургские шахматисты Даниил Линчевский, Кирилл Шубин и Татьяна Гетьман участвуют в XIX турнире «Moscow Open»
17:47
Женское движение Единой России организовало пациентам госпиталей–участникам СВО экскурсию в Исаакиевский собор
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » На Дудергофских высотах откроется обновленная экологическая тропа

На Дудергофских высотах откроется обновленная экологическая тропа

0
79
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Администрация Петербурга
22 июля на Дудергофских высотах откроется обновленная экологическая тропа

Первыми посетителями обновленной экотропы станут жители Красносельского района. Они смогут отправиться по ней на экскурсию в ближайшую субботу – в День Дудергофа, который ежегодно отмечается в конце июля. Праздник связан с датой 24 июля 1883 года, когда была освящена церковь Святой Ольги, ставшая в свое время центром жизни старого Дудергофа, но не сохранившаяся до наших дней.

Протяжённость маршрута составляет более 2 км, время прохождения – около 2 часов. В этом году по всей территории памятника природы установили 20 новых тематических стендов. Из размещенной на них информации можно узнать о владельцах Дудергофа, местных топонимах, старинных постройках, среди которых уникальное здание Дудергофского вокзала, геологической истории образования высот, подземных водах и родниках, уникальной флоре: деревьях, кустарниках, примечательных травянистых растениях, орхидеях и первоцветах.

«В Петербурге охрана окружающей среды, обеспечение экологического благополучия жителей – в числе главных приоритетов городского правительства. Мы одни из первых в России начали создавать особо охраняемые природные территории в черте города. Сейчас у нас 17 таких территорий. Там сохраняются ценнейшие природные комплексы, редкие виды животных и растений. Ведется работа по экологическому просвещению. Мы привлекаем внимание людей к вопросам охраны окружающей среды, стремимся развивать бережное отношение к природе, повышать экологическую ответственность жителей, в первую очередь – подрастающего поколения, чтобы помочь сформировать осознанное и рациональное потребление, сохранить ценные ресурсы», - отметил губернатор Александр Беглов.

Памятник природы «Дудергофские высоты» был создан в 1992 году. Он расположен в южной части Красносельского района. Заповедная территория включает Воронью и Ореховую горы. Высота Ореховой горы достигает 176 метров. Это высшая точка Санкт‑Петербурга.

Главная природная особенность территории - уникальный для Петербурга широколиственный лес, который характерен для более южных широт. В травянистом ярусе леса растут непривычные для петербургской природы печеночница, хохлатка, медуница, чина, фиалки и другие растения. Благодаря особому составу почв на высотах произрастают 8 видов орхидей, один из которых занесен в Красную книгу России ― Венерин башмачок настоящий. Среди представителей животного мира особую ценность представляет гребенчатый тритон, практически вымерший на территории города.

Местность интересна и своей историей. В 1826 году Николай I подарил Дудергоф своей супруге − Александре Федоровне. По указу императрицы здесь был заложен Нагорный парк. С XIX века Дудергоф становится одним из известных дачных пригородов Петербурга, популярным местом отдыха и ботанических экскурсий. Во время Великой Отечественной войны Дудергофские высоты были оккупированы немецкими войсками, которые координировали отсюда обстрелы Ленинграда. У подножия Ореховой горы расположен военный мемориал «Батарея А» в память о моряках, погибших при обороне Дудергофа.

Заповедные или особо охраняемые природные территории (ООПТ) - одна из наиболее эффективных форм охраны природы, позволяющая сохранять и восстанавливать биологическое и ландшафтное разнообразие. На сегодняшний день природно-заповедный фонд города состоит из 10 государственных природных заказников и 7 памятников природы. Их общая площадь - 9212 га, что составляет 6,4% площади города. Они расположены в 8 районах города, но по количеству лидируют Курортный, Приморский и Петродворцовый.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Администрация Петербурга
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

16-09-2015, 08:23
День Красносельского района прошел На «Книжных аллеях»
2-01-2023, 12:02
В Ленобласти в новогодние праздники любителей активного отдыха ждут лыжные трассы
6-07-2018, 11:48
Почта России отмечает профессиональный праздник
19-11-2014, 07:35
Экскурсия в доме Кшесинской
31-10-2022, 12:18
В Петербурге завершается месячник благоустройства
2-07-2021, 10:07
Праздник в честь Иуды и день НЛО

Происшествия на дорогах

0
84
Сегодня, 12:23
В ДТП на КАД погиб сотрудник ГИБДД прибывший оформлять другое ДТП
0
161
Вчера, 11:17
В Кудрово иномарка сбила 7-летнего мальчика на самокате
0
117
Вчера, 10:57
В Петербурге мужчина на электросамокате сбил 8-летнего мальчика на обычном самокате
0
167
19-07-2023, 12:27
В Ленобласти 12-летний мальчик на квадроцикле въехал в забор. Пострадал 10-летний пассажир
Наверх