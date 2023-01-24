Появились зимние грибы

«Питерец.ру» отмечает, что погодные аномалии вносят свои коррективы. На днях в Петербурге появились первые подснежники. В выходных в лесах города и области обнаружили грибы.

Например, охотники увидели зимних опят. Картина получилась очень красивой. Еще в лесах заметили оранжевую вешенку. Этот гриб растет осенью, но его находят и зимой. Он растет на деревьях во Всеволожском р-не.

Этот гриб не относится к категории ядовитых. Однако он несъедобным, а его ужасный запах не пропадает даже после обработки. Такую вешенку собирать не нужно, а вот полюбоваться этими грибами стоит.

Оранжевые вешенки растут в местах с мягким климатом. Эти грибы встречаются в Европе, в том числе – в европейской части РФ, а также в Северной Америке.