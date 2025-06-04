Владельцам «Единой карты петербуржца» могут посетить Главный штаб Эрмитажа по льготной цене

Государственный Эрмитаж, один из самых известных и значимых музеев не только России, но и всего мира, с радостью объявил о поддержке программы лояльности, известной как Единая карта петербуржца (ЕКП). Эта инициатива направлена на то, чтобы сделать культурные и исторические ценности доступными для широкой аудитории, и теперь владельцы данной карты могут воспользоваться специальным предложением на посещение Главного штаба Эрмитажа.

Согласно новым условиям, стоимость билета для самостоятельного осмотра выставок в Главном штабе для обладателей Единой карты петербуржца составит всего 400 рублей, что на 20% ниже стандартной цены. Это значит, что теперь петербуржцы имеют возможность насладиться богатейшими коллекциями Эрмитажа по более выгодной цене. Билеты можно приобрести непосредственно в кассах музея, что делает процесс получения доступа к культурным ценностям еще более удобным.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул важность данной инициативы, отметив, что Главный штаб является одним из самых посещаемых культурных центров города. Он добавил, что Эрмитаж, как один из лучших музеев мира, активно поддерживает городской проект «Единая карта петербуржца». Основной целью этого проекта является создание максимально комфортных условий для жителей Северной столицы, предоставляя им специальные предложения, сервисы и услуги. Губернатор также отметил, что власти города продолжают работать над тем, чтобы сделать известные музеи Петербурга более доступными для всех горожан, что, безусловно, способствует развитию культурной жизни в регионе.

Кроме того, стоит упомянуть, что ранее, начиная с 1 апреля 2025 года, Государственный Эрмитаж также включился в проект «Серебряный возраст». В рамках этой программы петербургские обладатели «Серебряной карты» получили возможность оплачивать входные билеты в Эрмитаж с помощью электронного сертификата. Этот сертификат могут оформить женщины, достигшие 55 лет, и мужчины от 60 лет при наличии Единой карты петербуржца или ЕКП «Серебряный возраст». Таким образом, музей продолжает расширять свои льготные предложения, что делает его еще более доступным для различных категорий граждан.

Новый этап сотрудничества между Эрмитажем и городскими властями, который включает льготный доступ в восточное крыло Главного штаба для всех владельцев ЕКП, подчеркивает стремление музея работать в интересах петербуржцев. Это уникальное выставочное пространство предлагает посетителям богатую экспозицию искусства и культуры, охватывающую XIX–XXI века. Здесь можно увидеть произведения, начиная от эпохи Ампира и заканчивая живописью стран Европы и Америки.

Экспозиции включают в себя работы, связанные с наследием Карла Фаберже, а также инсталляцию «Красный вагон» известного художника Ильи Кабакова. Посетители могут насладиться парадными интерьерами квартиры канцлера Нессельроде и Музея российской Гвардии. В выставочных залах представлены шедевры импрессионистов, постимпрессионистов, а также работы художников группы «Наби». Это разнообразие позволяет каждому посетителю найти что-то интересное и значимое для себя.

Таким образом, поддержка программы лояльности ЕКП Государственным Эрмитажем является важным шагом на пути к более открытому и доступному культурному пространству в Санкт-Петербурге. Это не только способствует привлечению новых посетителей, но и укрепляет связь между музеем и местными жителями, позволяя им глубже погрузиться в мир искусства и истории.