Единая карта петербуржца (ЕКП) расширяет свое присутствие в социальной сети ВКонтакте

Единая карта петербуржца (ЕКП) расширяет свое присутствие в популярной социальной сети ВКонтакте, предоставляя держателям карты доступ к востребованным сервисам через удобное мини-приложение.

Теперь держатели карты могут привязать свой аккаунт ВКонтакте к личному кабинету ЕКП. Это позволит им воспользоваться преимуществами сервисов ЕКП прямо из социальной сети без необходимости посещать другие ресурсы.

Через мини-приложение ЕКП пользователи ВКонтакте получают доступ к двум ключевым сервисам: «Магазин поощрений» и «Афиша».

«Магазин поощрений» это виртуальная витрина, где активные пользователи ЕКП могут обменивать накопленные баллы на городские благодарности. Эти благодарности включают билеты в театры и музеи, онлайн-подписки и сертификаты от партнеров Единой карты петербуржца. С момента запуска сервиса более 10 500 горожан обменяли баллы на 36 тысяч городских благодарностей. Через мини-приложение ВКонтакте пользователи могут просматривать список доступных благодарностей и получать их, используя накопленные баллы.

Сервис «Афиша» позволяет авторизованным держателям приобретать билеты через билетного оператора Kassir.ru без сервисного сбора (скидка 10%). Благодаря интеграции с ВКонтакте, теперь это можно сделать и через мини-приложение ЕКП. Приобретая билеты через сервис Афиша в своем личном кабинете ЕКП, держатели карты уже сэкономили более 1,2 миллиона рублей.

Включение сервисов «Магазин поощрений» и «Афиша» в мини-приложение ЕКП в ВКонтакте основано на результатах опроса, проведенного среди держателей карт. Опрос выявил, что именно эти сервисы были наиболее ожидаемыми пользователями. Председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию СанктПетербурга Алексей Зырянов подчеркнул, что расширение присутствия ЕКП в ВКонтакте является прямым ответом на пожелания горожан и еще одним шагом к повышению удобства использования карты.