Парламентарии хотят расширить возможности маткапитала

«Питерец.ру» сообщает, что депутаты Северной столицы подняли вопрос материнского капитала. Глава городского парламента Бельский подчеркнул, что в этой сфере существует проблема. Большинство людей не используют средства маткапитала, из-за чего эти деньги остаются лежать без дела.

Александр Николаевич считает, что необходимы изменения – так можно побудить людей расходовать маткапитал. Сейчас решается вопрос по поводу расширения возможностей для реализации данной программы.

Сегодня региональный маткапитал, который получают многодетные семьи Петербурга, составляет 203 тыс. руб. Больше половины этой суммы можно тратить на жилье. Депутаты рассматривают вопрос касательно расходов на медицинскую часть. Они хотят, чтобы многодетные семьи могли тратить на медицину за счет средств маткапитала. По крайней мере, ведется обсуждение этого вопроса.