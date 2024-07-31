Что с региональным маткапиталом?

Государство предлагает различные меры поддержки семей. Одной из таких программ является маткапитал, средства которого полагаются после рождения 1-го и 2-го ребенка. Также оказывается помощь многодетным семьям.

При этом в Петербурге действует программа регионального маткапитала. Раньше по ней выдавали деньги после рождения или усыновления только 3-го ребенка. Однако губернатор Беглов предложил расширить условия для оказания такой помощи.

Теперь региональный маткапитал могут начать выдавать и семьям, где родился 4-й ребенок. Соответствующее поручение будет рассмотрено уже в этом году, и, скорее всего, инициатива губернатора станет реализована.

«Питерец.ру» отмечает, что на региональный маткапитал в 2024 году выделено 892,5 млн. руб. Но после предложения губернатора эта сумма может быть увеличена.