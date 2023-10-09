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Питерец.ру » Общество » На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Волховском районе Ленобласти введут реверсивное движение

На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Волховском районе Ленобласти введут реверсивное движение

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
На федеральной трассе Р-21 «Кола» в Волховском районе Ленинградской области введут реверсивное движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на 122 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия, в Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с производством работ по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия проезжей части в период с 8:00 10 октября до 20:00 11 октября будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. Для удобства водителей транспортных средств будут работать регулировщики дорожного движения» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дорожные работы будут производиться на участке федеральной трассы Р-21 «Кола» в районе деревни Юшково Иссадского сельского поселения Волховского района. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: АО «ПО РосДорСтрой».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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