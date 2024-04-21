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Питерец.ру » Общество » На трассе А-120 в Гатчинском районе введут реверсивное движение

На трассе А-120 в Гатчинском районе введут реверсивное движение

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
На федеральной трассе А-120 в Гатчинском районеЛенинградской области введут реверсивное движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на автомобильной дороге общего пользования федерального значения А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», в Гатчинском районе Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с производством работ по устранению колейности асфальтобетонного покрытия проезжей части, восстановлением обочин и нанесением линий горизонтальной дорожной разметки в период с 22апреля по 1 июня будет организовано реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор«Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, светофорные объекты, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дорожные работы будут производиться на участке федеральной трассы А-120 с 61 по 71километр, между посёлком Войсковицы Войсковицкогосельского поселения и деревней ПустошкаНовосветского сельского поселения» - добавил Пузыревский. 

Генеральный подрядчик: АО «ВАД».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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