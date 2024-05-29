В Ленобласти на «Кола» введут реверсивное движение

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что в связи с производством дорожных работ на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия, в Ленинградской области будет введено ограничение пропускной способности.

«В связи с производством работ по замене шумозащитных экранов на 173 километре федеральной трассы Р-21 «Кола» будет организованно реверсивное движение автомобильного транспорта. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч. Работы будут производиться на подходах к мосту через реку Паша в период с 29 мая по 10 июля» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

«Дорожные работы будут производиться на участке федеральной дороги в Пашском сельском поселении Волховского района Ленинградской области. На данном участке дороги всего две полосы для движения, по одной полосе в каждом направлении. Для удобства водителей транспортных средств будут работать регулировщики дорожного движения» - добавил Пузыревский.

Генеральный подрядчик: ООО СПК «Зелёный город».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.