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Питерец.ру » Общество » В СПб состоится парад ретротранспорта

В СПб состоится парад ретротранспорта

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
tvspb.ru
В СПб пройдет парад ретротранспорта, можно будет увидеть уникальные образцы исторической техники 

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге пройдет парад ретротранспорта. Это событие обещает стать ярким и запоминающимся для всех любителей истории и техники. Жители и гости города смогут увидеть уникальные образцы ретроавтомобилей и другой исторической техники. Парад станет настоящим праздником для всех интересующихся историей транспорта.

Организаторы мероприятия подготовили насыщенную программу, которая включает в себя не только демонстрацию техники, но и различные интерактивные мероприятия для посетителей. Это будет отличная возможность погрузиться в атмосферу прошлого и узнать много интересного о развитии транспорта. Данное мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Транспорт Фест».

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