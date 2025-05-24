В СПб состоится парад ретротранспорта

«Питерец.ру» сообщает, что в Санкт-Петербурге пройдет парад ретротранспорта. Это событие обещает стать ярким и запоминающимся для всех любителей истории и техники. Жители и гости города смогут увидеть уникальные образцы ретроавтомобилей и другой исторической техники. Парад станет настоящим праздником для всех интересующихся историей транспорта.

Организаторы мероприятия подготовили насыщенную программу, которая включает в себя не только демонстрацию техники, но и различные интерактивные мероприятия для посетителей. Это будет отличная возможность погрузиться в атмосферу прошлого и узнать много интересного о развитии транспорта. Данное мероприятие пройдет в рамках фестиваля «Транспорт Фест».